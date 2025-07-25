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Мишустин оценил красоту курорта "Манжерок" в Горном Алтае
Мишустин оценил красоту курорта "Манжерок" в Горном Алтае - РИА Новости, 25.07.2025
Мишустин оценил красоту курорта "Манжерок" в Горном Алтае
Глава правительства РФ Михаил Мишустин, говоря о красотах курорта "Манжерок" в Горном Алтае, отметил, что "это наш стиль". РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:43:00+03:00
2025-07-25T08:43:00+03:00
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин, говоря о красотах курорта "Манжерок" в Горном Алтае, отметил, что "это наш стиль". Глава российского кабмина в пятницу вместе с премьерами из стран СНГ выступил на пленарном заседании Международной экологической конференции. Мероприятие проходит в эти дни на территории всесезонного курорта "Манжерок" близ Горно-Алтайска. Всего в конференции участвуют восемь стран: Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения. "Хочу вас еще раз приветствовать здесь, в Республике Алтай, в знаменитом Манжероке, как правильно говорят алтайцы, где удивительные по красоте и разнообразию природные места. Много таких и в других регионах России. Мы сегодня на завтраке подробно говорили. Меня спрашивают: это новый такой стиль? Я говорю: нет, это наш стиль, который в том числе и распространился на Алтай", - отметил Мишустин. Премьер добавил, что много таких замечательных мест и во всех государствах, участвующих в конференции.
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россия, горный алтай, горно-алтайск, снг, михаил мишустин
Россия, Горный Алтай, Горно-Алтайск, СНГ, Михаил Мишустин
Мишустин оценил красоту курорта "Манжерок" в Горном Алтае
Мишустин: в красоте курорта "Манжерок" в Горном Алтае заключается наш стиль