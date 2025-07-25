https://ria.ru/20250725/kandidaty-2031487764.html

В выборах губернатора Костромской области примут участие пять кандидатов

В выборах губернатора Костромской области примут участие пять кандидатов - РИА Новости, 25.07.2025

В выборах губернатора Костромской области примут участие пять кандидатов

Пять кандидатов зарегистрированы на участие в выборах губернатора Костромской области, сообщил облизбирком. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:51:00+03:00

2025-07-25T17:51:00+03:00

2025-07-25T17:51:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Пять кандидатов зарегистрированы на участие в выборах губернатора Костромской области, сообщил облизбирком. "Все пять претендентов, подавших заявления о согласии баллотироваться, зарегистрированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что все кандидаты преодолели муниципальный фильтр, в рамках которого они получили необходимую поддержку муниципальных депутатов и глав. "Впереди у них еще много работы – кандидатам необходимо рассказать о себе и своей предвыборной программе жителям области", - отметили в облизбиркоме. Зарегистрированные кандидаты – это действующий глава региона Сергей Ситников ("Единая Россия"), замдиректора департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), пенсионер Юрий Миндолин (ЛДПР), депутат Костромской облдумы на профессиональной основе Николай Цвиль ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и секретарь по организационно-партийной работе костромского областного отделения КПРФ Сергей Шпотин. Выборы губернатора Костромской области назначены на 12, 13 и 14 сентября.

https://ria.ru/20250725/putin-2031451139.html

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костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, костромская область, сергей ситников, единая россия, лдпр, кпрф