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В выборах губернатора Костромской области примут участие пять кандидатов - РИА Новости, 25.07.2025
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17:51 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/kandidaty-2031487764.html
В выборах губернатора Костромской области примут участие пять кандидатов
В выборах губернатора Костромской области примут участие пять кандидатов - РИА Новости, 25.07.2025
В выборах губернатора Костромской области примут участие пять кандидатов
Пять кандидатов зарегистрированы на участие в выборах губернатора Костромской области, сообщил облизбирком. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:51:00+03:00
2025-07-25T17:51:00+03:00
политика
костромская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Пять кандидатов зарегистрированы на участие в выборах губернатора Костромской области, сообщил облизбирком. &quot;Все пять претендентов, подавших заявления о согласии баллотироваться, зарегистрированы&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что все кандидаты преодолели муниципальный фильтр, в рамках которого они получили необходимую поддержку муниципальных депутатов и глав. "Впереди у них еще много работы – кандидатам необходимо рассказать о себе и своей предвыборной программе жителям области", - отметили в облизбиркоме. Зарегистрированные кандидаты – это действующий глава региона Сергей Ситников ("Единая Россия"), замдиректора департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), пенсионер Юрий Миндолин (ЛДПР), депутат Костромской облдумы на профессиональной основе Николай Цвиль ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и секретарь по организационно-партийной работе костромского областного отделения КПРФ Сергей Шпотин. Выборы губернатора Костромской области назначены на 12, 13 и 14 сентября.
https://ria.ru/20250725/putin-2031451139.html
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политика, костромская область, сергей ситников, единая россия, лдпр, кпрф
Политика, Костромская область, Сергей Ситников, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ
В выборах губернатора Костромской области примут участие пять кандидатов

На выборах губернатора Костромской области зарегистрировались пять кандидатов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования на одном из избирательных участков
Единый день голосования на одном из избирательных участков - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Единый день голосования на одном из избирательных участков. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Пять кандидатов зарегистрированы на участие в выборах губернатора Костромской области, сообщил облизбирком.
«

"Все пять претендентов, подавших заявления о согласии баллотироваться, зарегистрированы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что все кандидаты преодолели муниципальный фильтр, в рамках которого они получили необходимую поддержку муниципальных депутатов и глав.
«
"Впереди у них еще много работы – кандидатам необходимо рассказать о себе и своей предвыборной программе жителям области", - отметили в облизбиркоме.
Зарегистрированные кандидаты – это действующий глава региона Сергей Ситников ("Единая Россия"), замдиректора департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), пенсионер Юрий Миндолин (ЛДПР), депутат Костромской облдумы на профессиональной основе Николай Цвиль ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и секретарь по организационно-партийной работе костромского областного отделения КПРФ Сергей Шпотин.
Выборы губернатора Костромской области назначены на 12, 13 и 14 сентября.
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