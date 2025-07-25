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МИД КНР призвал ЕС ослабить ограничения на высокотехнологичную продукцию - РИА Новости, 25.07.2025
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10:39 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/eksport-2031343211.html
МИД КНР призвал ЕС ослабить ограничения на высокотехнологичную продукцию
МИД КНР призвал ЕС ослабить ограничения на высокотехнологичную продукцию - РИА Новости, 25.07.2025
МИД КНР призвал ЕС ослабить ограничения на высокотехнологичную продукцию
Евросоюз должен ослабить ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в отношении Китая, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:39:00+03:00
2025-07-25T10:39:00+03:00
в мире
китай
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брюссель
си цзиньпин
антониу кошта
урсула фон дер ляйен
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ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Евросоюз должен ослабить ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в отношении Китая, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках 25-го саммита КНР - ЕС в Пекине. Го Цзякунь, комментируя итоги прошедшего саммита, отметил, что Китай стремится к достижению устойчивого и сбалансированного развития торговли с ЕС и готов импортировать больше высококачественной европейской продукции, пользующейся спросом. "ЕС должен ослабить ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в Китай", - добавил он. Дипломат подчеркнул, что суть китайско-европейских отношений заключается во взаимодополняемости, взаимной выгоде и взаимном выигрыше. Он выразил мнение, что стороны должны и могут в полной мере достичь динамичного баланса в развитии. Юбилейный 25-й саммит КНР - ЕС прошел на фоне сложных противоречий в торговле, которые обострились в отношениях Пекина и Брюсселя за последний год.
https://ria.ru/20250721/kitaj-2030334151.html
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в мире, китай, пекин, брюссель, си цзиньпин, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европейский совет
В мире, Китай, Пекин, Брюссель, Си Цзиньпин, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европейский совет
МИД КНР призвал ЕС ослабить ограничения на высокотехнологичную продукцию

МИД КНР: ЕС должен ослабить ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
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ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Евросоюз должен ослабить ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в отношении Китая, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
В четверг председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках 25-го саммита КНР - ЕС в Пекине.
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Го Цзякунь, комментируя итоги прошедшего саммита, отметил, что Китай стремится к достижению устойчивого и сбалансированного развития торговли с ЕС и готов импортировать больше высококачественной европейской продукции, пользующейся спросом.
"ЕС должен ослабить ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в Китай", - добавил он.
Дипломат подчеркнул, что суть китайско-европейских отношений заключается во взаимодополняемости, взаимной выгоде и взаимном выигрыше. Он выразил мнение, что стороны должны и могут в полной мере достичь динамичного баланса в развитии.
Юбилейный 25-й саммит КНР - ЕС прошел на фоне сложных противоречий в торговле, которые обострились в отношениях Пекина и Брюсселя за последний год.
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В миреКитайПекинБрюссельСи ЦзиньпинАнтониу КоштаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
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