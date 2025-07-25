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Киргизия передала Алтаю трех снежных барсов для восстановления популяции - РИА Новости, 25.07.2025
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13:50 25.07.2025 (обновлено: 14:52 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/bars-2031404439.html
Киргизия передала Алтаю трех снежных барсов для восстановления популяции
Киргизия передала Алтаю трех снежных барсов для восстановления популяции - РИА Новости, 25.07.2025
Киргизия передала Алтаю трех снежных барсов для восстановления популяции
Киргизия передала центру "Снежный барс" в Горном Алтае трех снежных барсов для реинтродукции и укрепления популяции, сообщил премьер-министр республики Адылбек... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:50:00+03:00
2025-07-25T14:52:00+03:00
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл — РИА Новости. Киргизия передала центру "Снежный барс" в Горном Алтае трех снежных барсов для реинтродукции и укрепления популяции, сообщил премьер-министр республики Адылбек Касымалиев. "Это не просто символическое действие, а вклад в устойчивость экосистемы Алтае-Саянского региона", — сказал он на Международной экологической конференции. По словам премьера, в Киргизии активно занимаются сохранением популяции снежного барса, сейчас насчитывается уже более 500 особей. Для поддержания биоразнообразия в республике создали сеть из 96 особо охраняемых природных территорий общей площадью более двух миллионов гектаров. "С целью сохранения биоразнообразия в Центральной Азии предлагаем рассмотреть возможность создания трансграничных экологических коридоров с охватом территорий сопредельных стран. Создание трансграничных экологических коридоров не только способствует сохранению биоразнообразия, но и открывает новые возможности для устойчивого развития, в том числе в сфере экотуризма", — добавил Касымалиев.Международная экологическая конференция проходит на территории курорта "Манжерок" в Горном Алтае с 24 по 26 июля. В ней участвуют правительственные делегации России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
https://ria.ru/20250714/altay-2028961469.html
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киргизия, республика алтай, россия, адылбек касымалиев
Хорошие новости, Киргизия, Республика Алтай, Россия, Адылбек Касымалиев
Киргизия передала Алтаю трех снежных барсов для восстановления популяции

Киргизия передала Горному Алтаю трех снежных барсов для укрепления популяции

© РИА Новости / Максим БлиновСнежный барс
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Снежный барс. Архивное фото
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл — РИА Новости. Киргизия передала центру "Снежный барс" в Горном Алтае трех снежных барсов для реинтродукции и укрепления популяции, сообщил премьер-министр республики Адылбек Касымалиев.
"Это не просто символическое действие, а вклад в устойчивость экосистемы Алтае-Саянского региона", — сказал он на Международной экологической конференции.
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По словам премьера, в Киргизии активно занимаются сохранением популяции снежного барса, сейчас насчитывается уже более 500 особей. Для поддержания биоразнообразия в республике создали сеть из 96 особо охраняемых природных территорий общей площадью более двух миллионов гектаров.
"С целью сохранения биоразнообразия в Центральной Азии предлагаем рассмотреть возможность создания трансграничных экологических коридоров с охватом территорий сопредельных стран. Создание трансграничных экологических коридоров не только способствует сохранению биоразнообразия, но и открывает новые возможности для устойчивого развития, в том числе в сфере экотуризма", — добавил Касымалиев.

Снежный барс, или ирбис, — единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть их в дикой природе почти невозможно. Ирбис внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. В мире осталось около четырех тысяч снежных барсов.

Международная экологическая конференция проходит на территории курорта "Манжерок" в Горном Алтае с 24 по 26 июля. В ней участвуют правительственные делегации России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
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Хорошие новостиКиргизияРеспублика АлтайРоссияАдылбек Касымалиев
 
 
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