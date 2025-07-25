Киргизия передала Алтаю трех снежных барсов для восстановления популяции
Киргизия передала Горному Алтаю трех снежных барсов для укрепления популяции
Снежный барс. Архивное фото
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл — РИА Новости. Киргизия передала центру "Снежный барс" в Горном Алтае трех снежных барсов для реинтродукции и укрепления популяции, сообщил премьер-министр республики Адылбек Касымалиев.
"Это не просто символическое действие, а вклад в устойчивость экосистемы Алтае-Саянского региона", — сказал он на Международной экологической конференции.
По словам премьера, в Киргизии активно занимаются сохранением популяции снежного барса, сейчас насчитывается уже более 500 особей. Для поддержания биоразнообразия в республике создали сеть из 96 особо охраняемых природных территорий общей площадью более двух миллионов гектаров.
"С целью сохранения биоразнообразия в Центральной Азии предлагаем рассмотреть возможность создания трансграничных экологических коридоров с охватом территорий сопредельных стран. Создание трансграничных экологических коридоров не только способствует сохранению биоразнообразия, но и открывает новые возможности для устойчивого развития, в том числе в сфере экотуризма", — добавил Касымалиев.
Снежный барс, или ирбис, — единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть их в дикой природе почти невозможно. Ирбис внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. В мире осталось около четырех тысяч снежных барсов.
Международная экологическая конференция проходит на территории курорта "Манжерок" в Горном Алтае с 24 по 26 июля. В ней участвуют правительственные делегации России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.