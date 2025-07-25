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Киргизия передала Алтаю трех снежных барсов для восстановления популяции

Киргизия передала Алтаю трех снежных барсов для восстановления популяции - РИА Новости, 25.07.2025

Киргизия передала Алтаю трех снежных барсов для восстановления популяции

Киргизия передала центру "Снежный барс" в Горном Алтае трех снежных барсов для реинтродукции и укрепления популяции, сообщил премьер-министр республики Адылбек... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:50:00+03:00

2025-07-25T13:50:00+03:00

2025-07-25T14:52:00+03:00

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл — РИА Новости. Киргизия передала центру "Снежный барс" в Горном Алтае трех снежных барсов для реинтродукции и укрепления популяции, сообщил премьер-министр республики Адылбек Касымалиев. "Это не просто символическое действие, а вклад в устойчивость экосистемы Алтае-Саянского региона", — сказал он на Международной экологической конференции. По словам премьера, в Киргизии активно занимаются сохранением популяции снежного барса, сейчас насчитывается уже более 500 особей. Для поддержания биоразнообразия в республике создали сеть из 96 особо охраняемых природных территорий общей площадью более двух миллионов гектаров. "С целью сохранения биоразнообразия в Центральной Азии предлагаем рассмотреть возможность создания трансграничных экологических коридоров с охватом территорий сопредельных стран. Создание трансграничных экологических коридоров не только способствует сохранению биоразнообразия, но и открывает новые возможности для устойчивого развития, в том числе в сфере экотуризма", — добавил Касымалиев.Международная экологическая конференция проходит на территории курорта "Манжерок" в Горном Алтае с 24 по 26 июля. В ней участвуют правительственные делегации России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

https://ria.ru/20250714/altay-2028961469.html

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киргизия, республика алтай, россия, адылбек касымалиев