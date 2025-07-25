https://ria.ru/20250725/an-24-2031342359.html

Родственники погибших при крушении Ан-24 в Приамурье получат выплаты

Родственники погибших при крушении Ан-24 в Приамурье получат выплаты - РИА Новости, 25.07.2025

Родственники погибших при крушении Ан-24 в Приамурье получат выплаты

Родственникам погибших в крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 миллионов рублей, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:33:00+03:00

2025-07-25T10:33:00+03:00

2025-07-25T11:00:00+03:00

происшествия

россия

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Родственникам погибших в крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 миллионов рублей, сообщил Минтранс РФ.Вопросы компенсаций обсудили сегодня на заседании правкомиссии под председательством министра транспорта Андрея Никитина, которая прошла в Тынде. Профильным ведомствам поставлена задача максимально быстро работать с приемом и рассмотрением заявлений на выплаты."Родственникам погибших в крушении самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей", - говорится в сообщении Минтранса РФ.Согласно сообщению, предусмотрены следующие выплаты на каждого находившегося на борту Ан-24: 2 миллиона 25 тысяч рублей - от страховой компании, 2 миллиона рублей - помощь перевозчика, 1 миллион рублей - материальная помощь региональных правительств."Дополнительные выплаты также будут инициированы согласно законодательству: для людей, которые находились в служебной командировке, несовершеннолетним детям погибших и другие - все они будут рассматриваться в индивидуальном порядке", - пишет Минтранс.Министерство отмечает, что за семьями погибших поручено закрепить представителей региональных властей для оперативного решения вопросов, связанных со сбором документов для выплат и организацией похоронных мероприятий.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250725/an-24-2031330450.html

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, ан-24, крушение ан-24 в приамурье