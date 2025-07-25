https://ria.ru/20250725/an-24-2031342359.html
Родственники погибших при крушении Ан-24 в Приамурье получат выплаты
Родственники погибших при крушении Ан-24 в Приамурье получат выплаты - РИА Новости, 25.07.2025
Родственники погибших при крушении Ан-24 в Приамурье получат выплаты
Родственникам погибших в крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 миллионов рублей, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:33:00+03:00
2025-07-25T10:33:00+03:00
2025-07-25T11:00:00+03:00
происшествия
россия
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Родственникам погибших в крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 миллионов рублей, сообщил Минтранс РФ.Вопросы компенсаций обсудили сегодня на заседании правкомиссии под председательством министра транспорта Андрея Никитина, которая прошла в Тынде. Профильным ведомствам поставлена задача максимально быстро работать с приемом и рассмотрением заявлений на выплаты."Родственникам погибших в крушении самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей", - говорится в сообщении Минтранса РФ.Согласно сообщению, предусмотрены следующие выплаты на каждого находившегося на борту Ан-24: 2 миллиона 25 тысяч рублей - от страховой компании, 2 миллиона рублей - помощь перевозчика, 1 миллион рублей - материальная помощь региональных правительств."Дополнительные выплаты также будут инициированы согласно законодательству: для людей, которые находились в служебной командировке, несовершеннолетним детям погибших и другие - все они будут рассматриваться в индивидуальном порядке", - пишет Минтранс.Министерство отмечает, что за семьями погибших поручено закрепить представителей региональных властей для оперативного решения вопросов, связанных со сбором документов для выплат и организацией похоронных мероприятий.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250725/an-24-2031330450.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Россия, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Родственники погибших при крушении Ан-24 в Приамурье получат выплаты
Семьям погибших при крушении Ан-24 в Приамурье выплатят по пять миллионов рублей
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Родственникам погибших в крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 миллионов рублей, сообщил Минтранс РФ.
Вопросы компенсаций обсудили сегодня на заседании правкомиссии под председательством министра транспорта Андрея Никитина
, которая прошла в Тынде
. Профильным ведомствам поставлена задача максимально быстро работать с приемом и рассмотрением заявлений на выплаты.
"Родственникам погибших в крушении самолета Ан-24
в Амурской области
выплатят по 5 млн рублей", - говорится в сообщении Минтранса РФ
.
Согласно сообщению, предусмотрены следующие выплаты на каждого находившегося на борту Ан-24: 2 миллиона 25 тысяч рублей - от страховой компании, 2 миллиона рублей - помощь перевозчика, 1 миллион рублей - материальная помощь региональных правительств.
"Дополнительные выплаты также будут инициированы согласно законодательству: для людей, которые находились в служебной командировке, несовершеннолетним детям погибших и другие - все они будут рассматриваться в индивидуальном порядке", - пишет Минтранс.
Министерство отмечает, что за семьями погибших поручено закрепить представителей региональных властей для оперативного решения вопросов, связанных со сбором документов для выплат и организацией похоронных мероприятий.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска
в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК
РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК
сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.