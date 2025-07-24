https://ria.ru/20250724/tsel-2031132398.html

Эксперт предложил ШОС выбрать целью "денатофикацию" Турции

Эксперт предложил ШОС выбрать целью "денатофикацию" Турции - РИА Новости, 24.07.2025

Эксперт предложил ШОС выбрать целью "денатофикацию" Турции

Одной из целей Шанхайской организации сотрудничества могла бы стать "денатофикация" Турции, выведение ее из-под зонтика НАТО, тогда Анкара сможет получить... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:31:00+03:00

2025-07-24T13:31:00+03:00

2025-07-24T13:31:00+03:00

в мире

турция

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китай

никол пашинян

шос

нато

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ЧЖЭНЧЖОУ(Китая), 24 июл – РИА Новости. Одной из целей Шанхайской организации сотрудничества могла бы стать "денатофикация" Турции, выведение ее из-под зонтика НАТО, тогда Анкара сможет получить возможность стать полноценным участником ШОС, полагает исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" (Кыргызстан) Кубатбек Рахимов на экспертном форуме ШОС. "Российская концепция большого евразийского пространства, на мой субъективный взгляд, достаточно близка к реинкарнации ШОС... Концепция большого евразийского пространства — это и есть дальнейшее изменение роли и значения ШОС, но мы должны понимать, кто мы, что мы и куда мы идем", - заявил Рахимов. Он подчеркнул, что в этом контексте хотел бы затронуть вопрос Турции. "Наша цель сейчас — это "денатофикация" Турции, выведение Турции из-под зонтика НАТО, тогда мы Турции даем возможность стать полноценным участником ШОС, стать осевой державой по отношению к большому евразийскому пространству и, по сути, изменить реальную геополитическую картину мира", - считает эксперт. Он указал, что "на данный момент Турция, будучи членом НАТО, одновременно играет на разных шахматных досках, в том числе и на площадке ШОС, продвигая проекты Организации тюркских государств, участвуя в программе Организации экономического сотрудничества вместе с Пакистаном и Ираном". "Мы должны ставить чёткие цели, в том числе и для самих участников ШОС, поэтому можно будет говорить о мягкой интеграции интеграций за счет того, что мы будем подталкивать наших турецких партнеров определиться", - полагает он. Экспертный форум ШОС, совместно организованный медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.

https://ria.ru/20250608/ryutte-2021680382.html

https://ria.ru/20250224/ukraina-2001305021.html

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в мире, турция, пакистан, китай, никол пашинян, шос, нато