Эксперт предложил ШОС выбрать целью "денатофикацию" Турции
Рахимов: одной из целей ШОС могла бы стать денатофикация Турции
Стамбул. Архивное фото
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ЧЖЭНЧЖОУ(Китая), 24 июл – РИА Новости. Одной из целей Шанхайской организации сотрудничества могла бы стать "денатофикация" Турции, выведение ее из-под зонтика НАТО, тогда Анкара сможет получить возможность стать полноценным участником ШОС, полагает исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" (Кыргызстан) Кубатбек Рахимов на экспертном форуме ШОС.
"Российская концепция большого евразийского пространства, на мой субъективный взгляд, достаточно близка к реинкарнации ШОС... Концепция большого евразийского пространства — это и есть дальнейшее изменение роли и значения ШОС, но мы должны понимать, кто мы, что мы и куда мы идем", - заявил Рахимов.
Он подчеркнул, что в этом контексте хотел бы затронуть вопрос Турции.
"Наша цель сейчас — это "денатофикация" Турции, выведение Турции из-под зонтика НАТО, тогда мы Турции даем возможность стать полноценным участником ШОС, стать осевой державой по отношению к большому евразийскому пространству и, по сути, изменить реальную геополитическую картину мира", - считает эксперт.
Он указал, что "на данный момент Турция, будучи членом НАТО, одновременно играет на разных шахматных досках, в том числе и на площадке ШОС, продвигая проекты Организации тюркских государств, участвуя в программе Организации экономического сотрудничества вместе с Пакистаном и Ираном".
"Мы должны ставить чёткие цели, в том числе и для самих участников ШОС, поэтому можно будет говорить о мягкой интеграции интеграций за счет того, что мы будем подталкивать наших турецких партнеров определиться", - полагает он.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.
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