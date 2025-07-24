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Марочко рассказал об уничтожении украинских военных в Дачном - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:53 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031024973.html
Марочко рассказал об уничтожении украинских военных в Дачном
Марочко рассказал об уничтожении украинских военных в Дачном - РИА Новости, 24.07.2025
Марочко рассказал об уничтожении украинских военных в Дачном
Украинское командование отправило группу военнослужащих для записи ролика о якобы контроле ВСУ населенного пункта Дачное в Днепропетровской области, но их... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:53:00+03:00
2025-07-24T03:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 24 июл – РИА Новости. Украинское командование отправило группу военнослужащих для записи ролика о якобы контроле ВСУ населенного пункта Дачное в Днепропетровской области, но их обнаружили и уничтожили, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области 7 июля. "Украинские службы дезинформации сейчас делают огромное количество так называемых победных роликов, которые просто не соответствуют действительности. Недавно они отправили группы военнослужащих, для того чтобы они сняли победный ролик о контроле населенного пункта Дачное в Днепропетровской области. Они должны были поставить флаг. Однако они были обнаружены нашими войсками и уничтожены на месте. Съемка победного ролика была сорвана", - сообщил эксперт. Марочко добавил, что похожий ролик был в ЛНР в населенном пункте Надия, когда украинские боевики просто зашли, сфотографировались и ушли. "До этого много было еще таких фактов, скажем, на других участках линии боевого соприкосновения. В целом это говорит о катастрофическом положении украинских боевиков", - пояснил Марочко.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030871975.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепропетровская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Марочко рассказал об уничтожении украинских военных в Дачном

Марочко: боевики ВСУ шли записать победный ролик в Дачном, но были уничтожены

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллеристы группировки "Центр"
Артиллеристы группировки Центр - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллеристы группировки "Центр". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 июл – РИА Новости. Украинское командование отправило группу военнослужащих для записи ролика о якобы контроле ВСУ населенного пункта Дачное в Днепропетровской области, но их обнаружили и уничтожили, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области 7 июля.
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"Украинские службы дезинформации сейчас делают огромное количество так называемых победных роликов, которые просто не соответствуют действительности. Недавно они отправили группы военнослужащих, для того чтобы они сняли победный ролик о контроле населенного пункта Дачное в Днепропетровской области. Они должны были поставить флаг. Однако они были обнаружены нашими войсками и уничтожены на месте. Съемка победного ролика была сорвана", - сообщил эксперт.
Марочко добавил, что похожий ролик был в ЛНР в населенном пункте Надия, когда украинские боевики просто зашли, сфотографировались и ушли.
"До этого много было еще таких фактов, скажем, на других участках линии боевого соприкосновения. В целом это говорит о катастрофическом положении украинских боевиков", - пояснил Марочко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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