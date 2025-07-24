https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031024973.html

Марочко рассказал об уничтожении украинских военных в Дачном

Марочко рассказал об уничтожении украинских военных в Дачном - РИА Новости, 24.07.2025

Марочко рассказал об уничтожении украинских военных в Дачном

Украинское командование отправило группу военнослужащих для записи ролика о якобы контроле ВСУ населенного пункта Дачное в Днепропетровской области, но их... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T03:53:00+03:00

2025-07-24T03:53:00+03:00

2025-07-24T03:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 24 июл – РИА Новости. Украинское командование отправило группу военнослужащих для записи ролика о якобы контроле ВСУ населенного пункта Дачное в Днепропетровской области, но их обнаружили и уничтожили, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области 7 июля. "Украинские службы дезинформации сейчас делают огромное количество так называемых победных роликов, которые просто не соответствуют действительности. Недавно они отправили группы военнослужащих, для того чтобы они сняли победный ролик о контроле населенного пункта Дачное в Днепропетровской области. Они должны были поставить флаг. Однако они были обнаружены нашими войсками и уничтожены на месте. Съемка победного ролика была сорвана", - сообщил эксперт. Марочко добавил, что похожий ролик был в ЛНР в населенном пункте Надия, когда украинские боевики просто зашли, сфотографировались и ушли. "До этого много было еще таких фактов, скажем, на других участках линии боевого соприкосновения. В целом это говорит о катастрофическом положении украинских боевиков", - пояснил Марочко.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030871975.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепропетровская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность