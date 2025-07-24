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На место крушения самолета в Приамурье прибудет группа из 20 следователей - РИА Новости, 24.07.2025
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14:46 24.07.2025 (обновлено: 14:55 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/sledovateli-2031159329.html
На место крушения самолета в Приамурье прибудет группа из 20 следователей
На место крушения самолета в Приамурье прибудет группа из 20 следователей - РИА Новости, 24.07.2025
На место крушения самолета в Приамурье прибудет группа из 20 следователей
На место крушения Ан-24 в Амурской области завтра прибудет группа из 20 следователей, сообщает правительство Приамурья. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:46:00+03:00
2025-07-24T14:55:00+03:00
происшествия
тында
россия
амурская область
андрей никитин (политик)
михаил мишустин
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. На место крушения Ан-24 в Амурской области завтра прибудет группа из 20 следователей, сообщает правительство Приамурья."В первую очередь, на месте трагедии будет работать следственная группа. Завтра туда прибудет группа из 20 следователей", - говорится в сообщении.В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. На борту, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций.
https://ria.ru/20250724/blagoveschensk-2031109760.html
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происшествия, тында, россия, амурская область, андрей никитин (политик), михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Тында, Россия, Амурская область, Андрей Никитин (политик), Михаил Мишустин, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
На место крушения самолета в Приамурье прибудет группа из 20 следователей

На место крушения Ан-24 в Амурской области прибудет группа из 20 следователей

© Кадр видео из соцсетейМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. На место крушения Ан-24 в Амурской области завтра прибудет группа из 20 следователей, сообщает правительство Приамурья.
"В первую очередь, на месте трагедии будет работать следственная группа. Завтра туда прибудет группа из 20 следователей", - говорится в сообщении.
Наталья и Сергей Шиян - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
На борту потерпевшего крушение Ан-24 летела семья с маленьким ребенком
Вчера, 12:35
В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. На борту, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.
Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций.
Вертолет МЧС в районе исчезновения самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Трутнев пообещал тщательное расследование причин крушения Ан-24
Вчера, 13:28
 
ПроисшествияТындаРоссияАмурская областьАндрей Никитин (политик)Михаил МишустинСледственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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