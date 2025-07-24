https://ria.ru/20250724/sledovateli-2031159329.html

На место крушения самолета в Приамурье прибудет группа из 20 следователей

На место крушения самолета в Приамурье прибудет группа из 20 следователей - РИА Новости, 24.07.2025

На место крушения самолета в Приамурье прибудет группа из 20 следователей

На место крушения Ан-24 в Амурской области завтра прибудет группа из 20 следователей, сообщает правительство Приамурья. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:46:00+03:00

2025-07-24T14:46:00+03:00

2025-07-24T14:55:00+03:00

происшествия

тында

россия

амурская область

андрей никитин (политик)

михаил мишустин

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. На место крушения Ан-24 в Амурской области завтра прибудет группа из 20 следователей, сообщает правительство Приамурья."В первую очередь, на месте трагедии будет работать следственная группа. Завтра туда прибудет группа из 20 следователей", - говорится в сообщении.В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. На борту, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций.

https://ria.ru/20250724/blagoveschensk-2031109760.html

https://ria.ru/20250724/trutnev-2031131036.html

тында

россия

амурская область

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происшествия, тында, россия, амурская область, андрей никитин (политик), михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье