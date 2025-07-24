https://ria.ru/20250724/shos-2031194234.html

ШОС может стать новым типом международных отношений, считает эксперт

ШОС может стать новым типом международных отношений, считает эксперт - РИА Новости, 24.07.2025

ШОС может стать новым типом международных отношений, считает эксперт

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает всем необходимым, чтобы стать моделью нового типа международных отношений, заявила в четверг директор... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:37:00+03:00

2025-07-24T16:37:00+03:00

2025-07-24T16:37:00+03:00

в мире

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чжэнчжоу

никол пашинян

шос

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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 24 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает всем необходимым, чтобы стать моделью нового типа международных отношений, заявила в четверг директор казахстанского Центра по изучению Китая Гульнар Шаймергенова. "Мы считаем необходимым в рамках ШОС сформировать общее понимание устойчивого развития не только как экономической категории, но как философии будущего, основанной на солидарности, справедливости и уважения к уникальности каждой страны", - заявила Шаймергенова на экспертном форуме ШОС. Она отметила, что "сегодня перед нами стоит череда вызовов, нам представляется исторический шанс доказать, что доверие между государствами возможно, что международное сотрудничество может быть эффективным, взаимоуважительным и созидательным". "ШОС обладает всем необходимым, чтобы стать моделью нового типа международных отношений, более справедливых, инклюзивных и ориентированных на устойчивое будущее. Я уверена, что только опираясь на прочный фундамент взаимного доверия, мы сможем реализовать ту идею, которую провозглашаем на всех уровнях - построению подлинного Сообщества единой судьбы, где интересы каждого будут услышаны, а результаты разделены всеми", - указала она. Экспертный форум ШОС, совместно организованный международной медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.

https://ria.ru/20250717/kitaj-2029611473.html

https://ria.ru/20250716/armeniya-2029433028.html

китай

армения

чжэнчжоу

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в мире, китай, армения, чжэнчжоу, никол пашинян, шос