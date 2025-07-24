ШОС может стать новым типом международных отношений, считает эксперт
Шаймергенова: ШОС обладает всем, чтобы стать моделью нового типа отношений
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
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ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 24 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает всем необходимым, чтобы стать моделью нового типа международных отношений, заявила в четверг директор казахстанского Центра по изучению Китая Гульнар Шаймергенова.
"Мы считаем необходимым в рамках ШОС сформировать общее понимание устойчивого развития не только как экономической категории, но как философии будущего, основанной на солидарности, справедливости и уважения к уникальности каждой страны", - заявила Шаймергенова на экспертном форуме ШОС.
Она отметила, что "сегодня перед нами стоит череда вызовов, нам представляется исторический шанс доказать, что доверие между государствами возможно, что международное сотрудничество может быть эффективным, взаимоуважительным и созидательным".
"ШОС обладает всем необходимым, чтобы стать моделью нового типа международных отношений, более справедливых, инклюзивных и ориентированных на устойчивое будущее. Я уверена, что только опираясь на прочный фундамент взаимного доверия, мы сможем реализовать ту идею, которую провозглашаем на всех уровнях - построению подлинного Сообщества единой судьбы, где интересы каждого будут услышаны, а результаты разделены всеми", - указала она.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.
Армения хочет присоединиться к ШОС, подтвердил Пашинян
16 июля, 12:22