https://ria.ru/20250724/shos-2031163825.html

ШОС нужны малые форматы для решения вопросов, считает эксперт

ШОС нужны малые форматы для решения вопросов, считает эксперт - РИА Новости, 24.07.2025

ШОС нужны малые форматы для решения вопросов, считает эксперт

Шанхайской организации сотрудничества необходимы малые многосторонние форматы для решения спорных вопросов, заявила в четверг заместитель директора Центра... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:57:00+03:00

2025-07-24T14:57:00+03:00

2025-07-24T15:21:00+03:00

в мире

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никол пашинян

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ЧЖЭНЧЖОУ (Китая), 24 июл – РИА Новости. Шанхайской организации сотрудничества необходимы малые многосторонние форматы для решения спорных вопросов, заявила в четверг заместитель директора Центра исследований Узбекистана университета Ланьчжоу (КНР) Лян Чжэньпэн на экспертном форуме ШОС. "Сегодня применение мультилатерализма и малых многосторонних форматов взаимодействие становится всё более актуальным не только в торгово-экономической сфере, но и в области политики, обеспечения безопасности, технологического развития, научного и гуманитарного сотрудничества", - заявила Лян Чжэньпэн. Он отметила, что "изменение от мультилатерализма в сторону малых и многосторонних форматов может рассматриваться как предварительный подход в разрешении спорных вопросов, поэтому в рамках ШОС должна быть построена инклюзивная система взаимодействия стран-участниц, в рамках которой мы можем строить малый многосторонний формат между странами-участницами". По ее словам, ради содействия совместному развитию стран-членов организации, перестройка мультилатерализма должна, во-первых, предоставлять возможность создания малых многосторонних форматов между теми странами, которые выразят готовность и желание принять в них участие, а, во-вторых, обеспечивать открытость к будущему присоединению других стран к организации. "Малый многосторонний формат способен стать устойчивым форматом и стимулирующим развитие инструментом взаимодействия стран в рамках ШОС. Малый многосторонний формат используют при создании механизмов урегулирования спорных вопросов внутри большого многостороннего формата, а с учетом того, что ШОС является крупнейшей по территориальному охвату региональной организацией с непрерывным расширением числа её участников, подобные механизмы и инструменты становится актуальными для нее", - указала эксперт. Экспертный форум ШОС, совместно организованный медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.

https://ria.ru/20250724/shos-2031148445.html

https://ria.ru/20250724/tsel-2031132398.html

китай

армения

ланьчжоу

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в мире, китай, армения, ланьчжоу, никол пашинян, шос