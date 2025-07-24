Рейтинг@Mail.ru
Штаб-квартиру ШОС можно было бы перенести в Казахстан, считает эксперт - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/shos-2031151070.html
Штаб-квартиру ШОС можно было бы перенести в Казахстан, считает эксперт
Штаб-квартиру ШОС можно было бы перенести в Казахстан, считает эксперт - РИА Новости, 24.07.2025
Штаб-квартиру ШОС можно было бы перенести в Казахстан, считает эксперт
Исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" (Киргизия) Кубатбек Рахимов, выступая на экспертном форуме Шанхайской организации... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:22:00+03:00
2025-07-24T14:22:00+03:00
в мире
киргизия
казахстан
центральная азия
никол пашинян
шос
евразийский экономический союз
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031150626_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_9ea4ca2d92f1b7cad5d71d78ebe0e5c3.jpg
ЧЖЭНЧЖОУ (Китая), 24 июл – РИА Новости. Исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" (Киргизия) Кубатбек Рахимов, выступая на экспертном форуме Шанхайской организации сотрудничества, выразил мнение, что можно было бы перенести штаб-квартиру ШОС из Пекина в Казахстан или Киргизию. "Мы географически, если стыкуем большое евразийское пространство и ШОС, то видим, что Центральная Азия становится центром всей этой будущей конструкции, поэтому одно из моих предложений - перенос штаб-квартиры Шанхайской организации сотрудничества в одну из двух стран Центральное Азии, это либо Казахстан, либо Кыргызстан", - отметил Рахимов. Он пояснил свое предложение тем, что эти две страны являются участниками проектов Евразийского экономического союза, Организации договора коллективной безопасности и СНГ. Он добавил, что Казахстан с Киргизией также являются частью Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества, "то есть мы две маленькие (по численности населения – ред.) осевые страны, поэтому мы могли бы за счёт переноса штаб-квартиры, за счёт переноса не только Секретариата, а создаваемого Банка развития и ещё каких-либо структур, перезапустить ШОС, оздоровить отношения по осям Пекин-Нью-Дели, Исламабад - Нью-Дели через третью страну, через малую страну, как ни странно, это делается достаточно легко и просто". Экспертный форум ШОС, совместно организованный медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.
https://ria.ru/20250724/tsel-2031132398.html
https://ria.ru/20250717/tsivilev-2029608955.html
киргизия
казахстан
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031150626_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2fc506dd5b647a7f5fccea3812f818a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, казахстан, центральная азия, никол пашинян, шос, евразийский экономический союз, снг
В мире, Киргизия, Казахстан, Центральная Азия, Никол Пашинян, ШОС, Евразийский экономический союз, СНГ
Штаб-квартиру ШОС можно было бы перенести в Казахстан, считает эксперт

Сотрудник "Аппликата" Рахимов: штаб-квартиру ШОС можно перенести в Казахстан

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЖЭНЧЖОУ (Китая), 24 июл – РИА Новости. Исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" (Киргизия) Кубатбек Рахимов, выступая на экспертном форуме Шанхайской организации сотрудничества, выразил мнение, что можно было бы перенести штаб-квартиру ШОС из Пекина в Казахстан или Киргизию.
"Мы географически, если стыкуем большое евразийское пространство и ШОС, то видим, что Центральная Азия становится центром всей этой будущей конструкции, поэтому одно из моих предложений - перенос штаб-квартиры Шанхайской организации сотрудничества в одну из двух стран Центральное Азии, это либо Казахстан, либо Кыргызстан", - отметил Рахимов.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Эксперт предложил ШОС выбрать целью "денатофикацию" Турции
Вчера, 13:31
Он пояснил свое предложение тем, что эти две страны являются участниками проектов Евразийского экономического союза, Организации договора коллективной безопасности и СНГ.
Он добавил, что Казахстан с Киргизией также являются частью Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества, "то есть мы две маленькие (по численности населения – ред.) осевые страны, поэтому мы могли бы за счёт переноса штаб-квартиры, за счёт переноса не только Секретариата, а создаваемого Банка развития и ещё каких-либо структур, перезапустить ШОС, оздоровить отношения по осям Пекин-Нью-Дели, Исламабад - Нью-Дели через третью страну, через малую страну, как ни странно, это делается достаточно легко и просто".
Экспертный форум ШОС, совместно организованный медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Цивилев рассказал о торговле энергоносителями между странами ШОС
17 июля, 06:22
 
В миреКиргизияКазахстанЦентральная АзияНикол ПашинянШОСЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала