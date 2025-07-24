Штаб-квартиру ШОС можно было бы перенести в Казахстан, считает эксперт
Сотрудник "Аппликата" Рахимов: штаб-квартиру ШОС можно перенести в Казахстан
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
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ЧЖЭНЧЖОУ (Китая), 24 июл – РИА Новости. Исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" (Киргизия) Кубатбек Рахимов, выступая на экспертном форуме Шанхайской организации сотрудничества, выразил мнение, что можно было бы перенести штаб-квартиру ШОС из Пекина в Казахстан или Киргизию.
"Мы географически, если стыкуем большое евразийское пространство и ШОС, то видим, что Центральная Азия становится центром всей этой будущей конструкции, поэтому одно из моих предложений - перенос штаб-квартиры Шанхайской организации сотрудничества в одну из двух стран Центральное Азии, это либо Казахстан, либо Кыргызстан", - отметил Рахимов.
Он пояснил свое предложение тем, что эти две страны являются участниками проектов Евразийского экономического союза, Организации договора коллективной безопасности и СНГ.
Он добавил, что Казахстан с Киргизией также являются частью Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества, "то есть мы две маленькие (по численности населения – ред.) осевые страны, поэтому мы могли бы за счёт переноса штаб-квартиры, за счёт переноса не только Секретариата, а создаваемого Банка развития и ещё каких-либо структур, перезапустить ШОС, оздоровить отношения по осям Пекин-Нью-Дели, Исламабад - Нью-Дели через третью страну, через малую страну, как ни странно, это делается достаточно легко и просто".
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.