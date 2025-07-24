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Организации ШОС нужна перезагрузка, считает эксперт - РИА Новости, 24.07.2025
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14:38 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/shos--2031155893.html
Организации ШОС нужна перезагрузка, считает эксперт
Организации ШОС нужна перезагрузка, считает эксперт - РИА Новости, 24.07.2025
Организации ШОС нужна перезагрузка, считает эксперт
Пространство ШОС является одной из конфликтогенных зон мира, организации нужна перезагрузка, заявил в четверг исполнительный директор Центра стратегических... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:38:00+03:00
2025-07-24T14:38:00+03:00
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ЧЖЭНЧЖОУ (Китая), 24 июл – РИА Новости. Пространство ШОС является одной из конфликтогенных зон мира, организации нужна перезагрузка, заявил в четверг исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" (Кыргызстан) Кубатбек Рахимов на экспертном форуме ШОС. "Сейчас ШОС нуждается в серьезной перезагрузке, на мой взгляд, мы переросли уже изначальные цели, очень много говорилось про безопасность, очень много говорилось про культуру, про спорт, но на самом деле мы сейчас нуждаемся в беспристрастном анализе, включая пессимистический сценарий", - полагает Рахимов. По его мнению, "ШОС – одна из самых конфликтогенных зон в мире", он напомнил про украинский конфликт, кризис вокруг Тайваня, эскалацию между Индией и Пакистаном, случившиеся пограничные инциденты Киргизии и Таджикистана. По его словам, необходимо решать "вопросы внешних контуров, это очень и очень важно". Экспертный форум ШОС, совместно организованный медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.
https://ria.ru/20250724/shos-2031151070.html
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в мире, индия, пакистан, киргизия, никол пашинян, шос
В мире, Индия, Пакистан, Киргизия, Никол Пашинян, ШОС
Организации ШОС нужна перезагрузка, считает эксперт

Сотрудник "Аппликата" Рахимов: организации ШОС нужна перезагрузка

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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ЧЖЭНЧЖОУ (Китая), 24 июл – РИА Новости. Пространство ШОС является одной из конфликтогенных зон мира, организации нужна перезагрузка, заявил в четверг исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" (Кыргызстан) Кубатбек Рахимов на экспертном форуме ШОС.
"Сейчас ШОС нуждается в серьезной перезагрузке, на мой взгляд, мы переросли уже изначальные цели, очень много говорилось про безопасность, очень много говорилось про культуру, про спорт, но на самом деле мы сейчас нуждаемся в беспристрастном анализе, включая пессимистический сценарий", - полагает Рахимов.
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По его мнению, "ШОС – одна из самых конфликтогенных зон в мире", он напомнил про украинский конфликт, кризис вокруг Тайваня, эскалацию между Индией и Пакистаном, случившиеся пограничные инциденты Киргизии и Таджикистана.
По его словам, необходимо решать "вопросы внешних контуров, это очень и очень важно".
Экспертный форум ШОС, совместно организованный медиагруппой "Россия сегодня" и информационным агентством Синьхуа, проходит в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.
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