Организации ШОС нужна перезагрузка, считает эксперт
Сотрудник "Аппликата" Рахимов: организации ШОС нужна перезагрузка
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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ЧЖЭНЧЖОУ (Китая), 24 июл – РИА Новости. Пространство ШОС является одной из конфликтогенных зон мира, организации нужна перезагрузка, заявил в четверг исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" (Кыргызстан) Кубатбек Рахимов на экспертном форуме ШОС.
"Сейчас ШОС нуждается в серьезной перезагрузке, на мой взгляд, мы переросли уже изначальные цели, очень много говорилось про безопасность, очень много говорилось про культуру, про спорт, но на самом деле мы сейчас нуждаемся в беспристрастном анализе, включая пессимистический сценарий", - полагает Рахимов.
По его мнению, "ШОС – одна из самых конфликтогенных зон в мире", он напомнил про украинский конфликт, кризис вокруг Тайваня, эскалацию между Индией и Пакистаном, случившиеся пограничные инциденты Киргизии и Таджикистана.
По его словам, необходимо решать "вопросы внешних контуров, это очень и очень важно".
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.