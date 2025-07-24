https://ria.ru/20250724/samolet-2031185194.html

Командир разбившегося в Приамурье Ан-24 много летал на таких самолетах

Командир разбившегося в Приамурье Ан-24 много летал на таких самолетах - РИА Новости, 24.07.2025

Командир разбившегося в Приамурье Ан-24 много летал на таких самолетах

Командир разбившегося в Амурской области Ан-24 Вячеслав Логвинов долгие годы летал на этих машинах на Дальнем Востоке, в том числе вторым пилотом, он был... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:04:00+03:00

2025-07-24T16:04:00+03:00

2025-07-24T16:05:00+03:00

дальний восток

тында

амурская область

василий орлов (губернатор)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Командир разбившегося в Амурской области Ан-24 Вячеслав Логвинов долгие годы летал на этих машинах на Дальнем Востоке, в том числе вторым пилотом, он был веселым человеком и хорошим другом, рассказал РИА Новости его одногруппник по авиационному училищу Александр Верхозин. "Мы учились вместе в Казахстане в Актюбинском высшем военном авиационном училище (сейчас Военный институт Сил воздушной обороны – ред.) в 1981-1985 годы. В Иркутске был филиал, мы поступали здесь. Пока поступали, сдружились, тесно общались во время учебы, в отпуска вместе летали. Он сам иркутянин. Долго дружили", - сказал собеседник. По его словам, после выпуска Логвинов работал в аэропорту Оша в Киргизии, в начале 90-х годов вернулся на Дальний Восток. Сначала устроился в другую сферу, но в итоге добился того, что его взяли на Ан-24, и с тех пор он летал на этих самолетах на Дальнем Востоке. "Долго летал вторым пилотом. Ввели в командиры его, когда ему было около 50 лет. Он был очень рад. Виделись с ним лет семь назад в последний раз. Он был веселым, озорным, нормальный человек, хороший друг. Мы с ним постоянно смеялись", - вспоминает Верхозин. "Это большая трагедия для всех", - добавил он. На борту Ан-24, который пропал с радаров в четверг, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Глава региона Василий Орлов сообщил, что спасатели добрались до места крушения, выживших нет. В Приамурье объявлен трехдневный траур.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/krushenie-2031168013.html

дальний восток

тында

амурская область

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дальний восток, тында, амурская область, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), ан-24, крушение ан-24 в приамурье, россия