https://ria.ru/20250724/rezhim-2031153377.html

В Амурской области ввели режим регионального ЧС после крушения самолета

В Амурской области ввели режим регионального ЧС после крушения самолета - РИА Новости, 24.07.2025

В Амурской области ввели режим регионального ЧС после крушения самолета

В Амурской области ввели режим региональной ЧС после крушения самолета Ан-24, сообщил губернатор Василий Орлов в Telegram. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:31:00+03:00

2025-07-24T14:31:00+03:00

2025-07-24T14:46:00+03:00

амурская область

происшествия

тында

россия

михаил мишустин

василий орлов (губернатор)

андрей никитин (политик)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Амурской области ввели режим региональной ЧС после крушения самолета Ан-24, сообщил губернатор Василий Орлов в Telegram."Для координации работы по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" организовали оперативный штаб. Он будет работать круглосуточно. Для мобилизации всех сил и средств в регионе ввели режим ЧС", — написал он.Сегодня утром пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, перестал выходит на связь. На борту было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.Позднее обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с воздушным судном.Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.По поручению премьер-министра Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин, окажут всю необходимую помощь, а также выплатят компенсации.

https://ria.ru/20250724/blagoveschensk-2031109760.html

https://ria.ru/20250724/aeroflot-2031153602.html

амурская область

тында

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