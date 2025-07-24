https://ria.ru/20250724/rakhmon-2031258918.html

Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24

Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:28:00+03:00

2025-07-24T20:28:00+03:00

2025-07-24T20:28:00+03:00

происшествия

таджикистан

амурская область

владимир путин

тында

эмомали рахмон

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

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ДУШАНБЕ, 24 июл- РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает пресс-служба главы государства. "С чувством глубокой скорби воспринял трагическое известие о человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета. Выражаю наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших", - говорится в телеграмме президента Таджикистана главе российского государства Владимиру Путину. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

таджикистан

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происшествия, таджикистан, амурская область, владимир путин, тында, эмомали рахмон, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье