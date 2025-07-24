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Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
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20:28 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/rakhmon-2031258918.html
Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24
Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:28:00+03:00
2025-07-24T20:28:00+03:00
происшествия
таджикистан
амурская область
владимир путин
тында
эмомали рахмон
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
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ДУШАНБЕ, 24 июл- РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает пресс-служба главы государства. "С чувством глубокой скорби воспринял трагическое известие о человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета. Выражаю наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших", - говорится в телеграмме президента Таджикистана главе российского государства Владимиру Путину. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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происшествия, таджикистан, амурская область, владимир путин, тында, эмомали рахмон, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Таджикистан, Амурская область, Владимир Путин, Тында, Эмомали Рахмон, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24

Рахмон выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Амурской области

Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Приамурье. Кадр видео из соцсетей
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Приамурье. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Приамурье. Кадр видео из соцсетей
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ДУШАНБЕ, 24 июл- РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает пресс-служба главы государства.
"С чувством глубокой скорби воспринял трагическое известие о человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета. Выражаю наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших", - говорится в телеграмме президента Таджикистана главе российского государства Владимиру Путину.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье
Вчера, 15:14
 
ПроисшествияТаджикистанАмурская областьВладимир ПутинТындаЭмомали РахмонВасилий Орлов (губернатор)Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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