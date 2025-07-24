https://ria.ru/20250724/orlov-2031171960.html

В Амурской области объявили траур после крушения Ан-24

В Амурской области объявили траур после крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

В Амурской области объявили траур после крушения Ан-24

Трёхдневный траур с 25 по 27 июля объявлен в Амурской области после крушения Ан-24, где погибли 48 человек, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:22:00+03:00

2025-07-24T15:22:00+03:00

2025-07-24T15:28:00+03:00

происшествия

амурская область

ан-24

тында

россия

василий орлов (губернатор)

михаил мишустин

андрей никитин (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031069225_0:0:1695:954_1920x0_80_0_0_94392fd11e8dc43d146e0fc556d44656.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Трёхдневный траур с 25 по 27 июля объявлен в Амурской области после крушения Ан-24, где погибли 48 человек, сообщил губернатор региона Василий Орлов."С прискорбием сообщаю: в авиакатастрофе Ан-24 в Тындинском округе, по предварительным данным, выживших нет. Спасатели дошли до места крушения. Объявляю в регионе трехдневный траур. 25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек", - написал Орлов в Telegram-канале.В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Орлов отметил, что на воздушном судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций.

https://ria.ru/20250724/krushenie-2031109441.html

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

амурская область

тында

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, амурская область, ан-24, тында, россия, василий орлов (губернатор), михаил мишустин, андрей никитин (политик), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет