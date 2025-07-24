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В Амурской области объявили траур после крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
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15:22 24.07.2025 (обновлено: 15:28 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/orlov-2031171960.html
В Амурской области объявили траур после крушения Ан-24
В Амурской области объявили траур после крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
В Амурской области объявили траур после крушения Ан-24
Трёхдневный траур с 25 по 27 июля объявлен в Амурской области после крушения Ан-24, где погибли 48 человек, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:22:00+03:00
2025-07-24T15:28:00+03:00
происшествия
амурская область
ан-24
тында
россия
василий орлов (губернатор)
михаил мишустин
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031069225_0:0:1695:954_1920x0_80_0_0_94392fd11e8dc43d146e0fc556d44656.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Трёхдневный траур с 25 по 27 июля объявлен в Амурской области после крушения Ан-24, где погибли 48 человек, сообщил губернатор региона Василий Орлов."С прискорбием сообщаю: в авиакатастрофе Ан-24 в Тындинском округе, по предварительным данным, выживших нет. Спасатели дошли до места крушения. Объявляю в регионе трехдневный траур. 25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек", - написал Орлов в Telegram-канале.В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Орлов отметил, что на воздушном судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций.
https://ria.ru/20250724/krushenie-2031109441.html
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
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происшествия, амурская область, ан-24, тында, россия, василий орлов (губернатор), михаил мишустин, андрей никитин (политик), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет
Происшествия, Амурская область, Ан-24, Тында, Россия, Василий Орлов (губернатор), Михаил Мишустин, Андрей Никитин (политик), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет
В Амурской области объявили траур после крушения Ан-24

Орлов: в Амурской области объявлен трехдневный траур после крушения Ан-24

© СоцсетиКадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Соцсети
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Трёхдневный траур с 25 по 27 июля объявлен в Амурской области после крушения Ан-24, где погибли 48 человек, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"С прискорбием сообщаю: в авиакатастрофе Ан-24 в Тындинском округе, по предварительным данным, выживших нет. Спасатели дошли до места крушения. Объявляю в регионе трехдневный траур. 25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек", - написал Орлов в Telegram-канале.
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Губернатор Приамурья рассказал о ликвидации последствий крушения Ан-24
Вчера, 12:33
В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Орлов отметил, что на воздушном судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.
Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Приамурье. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье
Вчера, 15:14
 
ПроисшествияАмурская областьАн-24ТындаРоссияВасилий Орлов (губернатор)Михаил МишустинАндрей Никитин (политик)Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитет
 
 
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