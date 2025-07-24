В Амурской области объявили траур после крушения Ан-24
Орлов: в Амурской области объявлен трехдневный траур после крушения Ан-24
© СоцсетиКадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье
© Соцсети
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Трёхдневный траур с 25 по 27 июля объявлен в Амурской области после крушения Ан-24, где погибли 48 человек, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"С прискорбием сообщаю: в авиакатастрофе Ан-24 в Тындинском округе, по предварительным данным, выживших нет. Спасатели дошли до места крушения. Объявляю в регионе трехдневный траур. 25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек", - написал Орлов в Telegram-канале.
В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Орлов отметил, что на воздушном судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.
Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций.