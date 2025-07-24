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Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
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11:36 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/mishustin--2031089308.html
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24
Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для ликвидации последствий авиакатастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, ее... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:36:00+03:00
2025-07-24T11:36:00+03:00
тында
амурская область
россия
михаил мишустин
андрей никитин (политик)
василий орлов (губернатор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031080766_0:96:461:355_1920x0_80_0_0_c352fff9f8d94411bd1ae845f91e1deb.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для ликвидации последствий авиакатастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде. Комиссию возглавил министр транспорта Андрей Никитин", - говорится в сообщении. В состав комиссии вошли глава Росавиации Дмитрий Ядров, руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месту потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
https://ria.ru/20250724/an-24-2031067655.html
тында
амурская область
россия
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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
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Комментарий начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова
Комментарий начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова
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тында, амурская область, россия, михаил мишустин, андрей никитин (политик), василий орлов (губернатор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), ан-24, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Амурская область, Россия, Михаил Мишустин, Андрей Никитин (политик), Василий Орлов (губернатор), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Ан-24, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24

Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий падения Ан-24 в Приамурье

© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
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Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для ликвидации последствий авиакатастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде. Комиссию возглавил министр транспорта Андрей Никитин", - говорится в сообщении.
В состав комиссии вошли глава Росавиации Дмитрий Ядров, руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда.
В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что на судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.
Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месту потери контакта с самолетом.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Приамурье. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Появились подробности о членах экипажа упавшего самолета Ан-24 в Приамурье
Вчера, 10:38
 
ТындаАмурская областьРоссияМихаил МишустинАндрей Никитин (политик)Василий Орлов (губернатор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Ан-24МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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