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Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-24
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-24
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 в Амурской области,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:34:00+03:00
2025-07-24T21:34:00+03:00
2025-07-24T21:34:00+03:00
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шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 24 июл - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает национальное информационное агентство УзА. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. "Президент Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в Амурской области", - говорится в сообщении размещённом на сайте УзА. Мирзиёев также передал искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших.
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происшествия, россия, амурская область, тында, шавкат мирзиеев, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Россия, Амурская область, Тында, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-24
Президент Узбекистана Мирзиёев выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24