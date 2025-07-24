https://ria.ru/20250724/krushenie-2031270343.html

Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-24

Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-24

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 в Амурской области,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T21:34:00+03:00

2025-07-24T21:34:00+03:00

2025-07-24T21:34:00+03:00

происшествия

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амурская область

тында

шавкат мирзиеев

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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ТАШКЕНТ, 24 июл - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает национальное информационное агентство УзА. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы. "Президент Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в Амурской области", - говорится в сообщении размещённом на сайте УзА. Мирзиёев также передал искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

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амурская область

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