https://ria.ru/20250724/krushenie-2031167141.html
Орлов оценил работу спасателей, задействованных при крушении Ан-24
Орлов оценил работу спасателей, задействованных при крушении Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Орлов оценил работу спасателей, задействованных при крушении Ан-24
Группировок спасателей, задействованных при крушении самолёта Ан-24 в Амурской области, достаточно, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:04:00+03:00
2025-07-24T15:04:00+03:00
2025-07-24T15:04:00+03:00
происшествия
тында
россия
амурская область
василий орлов (губернатор)
михаил мишустин
андрей никитин (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031067528_0:844:1000:1407_1920x0_80_0_0_fb3cec6eab04815c2d93970da979006a.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Группировок спасателей, задействованных при крушении самолёта Ан-24 в Амурской области, достаточно, сообщил губернатор Василий Орлов. "До сих пор спасатели, к сожалению, не дошли до места катастрофы. Очень сложная пересеченная местность, реки. Задействована вся необходимая техника. Группировки спасателей достаточно", - сказал Орлов в эфире телеканала "Россия 24". В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. На борту, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций.
https://ria.ru/20250724/an-24-2031096901.html
https://ria.ru/20250724/blagoveschensk-2031109760.html
тында
россия
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031067528_0:750:1000:1500_1920x0_80_0_0_8d584bd773890da8b234ae92f3c78ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тында, россия, амурская область, василий орлов (губернатор), михаил мишустин, андрей никитин (политик), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24
Происшествия, Тында, Россия, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Михаил Мишустин, Андрей Никитин (политик), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24
Орлов оценил работу спасателей, задействованных при крушении Ан-24
Орлов: спасателей, задействованных при крушении Ан-24 в Приамурье, достаточно