https://ria.ru/20250724/kitay-2031038354.html
Си Цзиньпин призвал к укреплению связей между Китаем и ЕС
Си Цзиньпин призвал к укреплению связей между Китаем и ЕС - РИА Новости, 24.07.2025
Си Цзиньпин призвал к укреплению связей между Китаем и ЕС
Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:01:00+03:00
2025-07-24T08:01:00+03:00
2025-07-24T08:43:00+03:00
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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.Переговоры прошли на фоне сложных противоречий в торговле."Чем сложнее и серьезнее становится международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять взаимодействие, укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество, чтобы обеспечить миру большую стабильность и уверенность посредством стабильных и здоровых отношений между КНР и ЕС", — приводит его слова МИД Китая. Глава Китая также заявил, что Пекин и Брюссель должны сделать правильный стратегический выбор, отвечающий ожиданиям людей. Юбилейный 25-й саммит КНР-ЕС прошел в четверг в столице КНР.В 2024 году между Китаем и ЕС произошло несколько крупных торговых споров. ЕС 29 октября ввел дополнительные пошлины до 35,3 процента на импорт электромобилей. Министерство коммерции КНР в начале октября прошлого года, в свою очередь, заявило о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Последнее обострение отношений произошло 18 июля, когда ЕС включил китайские компании в пакет антироссийских санкций.В ответ на этот шаг Брюсселя власти КНР сделали блоку серьезное представление.
https://ria.ru/20250723/kitaj-2030755514.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, брюссель, си цзиньпин, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европейский совет
В мире, Китай, Пекин, Брюссель, Си Цзиньпин, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европейский совет
Си Цзиньпин призвал к укреплению связей между Китаем и ЕС
Си Цзиньпин провел переговоры с главой ЕК фон дер Ляйен и председателем ЕС Кошту
ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
Переговоры прошли на фоне сложных противоречий в торговле.
"Чем сложнее и серьезнее становится международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять взаимодействие, укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество, чтобы обеспечить миру большую стабильность и уверенность посредством стабильных и здоровых отношений между КНР и ЕС", — приводит его слова МИД Китая.
Глава Китая также заявил, что Пекин и Брюссель должны сделать правильный стратегический выбор, отвечающий ожиданиям людей.
Юбилейный 25-й саммит КНР
-ЕС
прошел в четверг в столице КНР.
В 2024 году между Китаем и ЕС произошло несколько крупных торговых споров. ЕС 29 октября ввел дополнительные пошлины до 35,3 процента на импорт электромобилей.
Министерство коммерции КНР в начале октября прошлого года, в свою очередь, заявило о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям.
Последнее обострение отношений произошло 18 июля, когда ЕС включил китайские компании в пакет антироссийских санкций.
В ответ на этот шаг Брюсселя власти КНР сделали блоку серьезное представление.