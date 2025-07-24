При крушении Ан-24 погибли 49 человек, включая пятерых детей
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. При крушении самолета Ан-24 в Амурской области никто не выжил, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
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"Все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", — сказала она.
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
На место трагедии направили опытных криминалистов и экспертов СК, они помогут в расследовании произошедшего.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного МСУТ Алексею Александрову оперативно доложить о расследовании уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Сегодня утром пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, перестал выходить на связь. На борту было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.
Позднее обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с воздушным судном.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
По поручению премьер-министра Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин, окажут всю необходимую помощь, а также выплатят компенсации.