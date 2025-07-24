https://ria.ru/20250724/chp-2031169519.html

При крушении Ан-24 погибли 49 человек, включая пятерых детей

При крушении Ан-24 погибли 49 человек, включая пятерых детей - РИА Новости, 24.07.2025

При крушении Ан-24 погибли 49 человек, включая пятерых детей

При крушении самолета Ан-24 в Амурской области никто не выжил, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:13:00+03:00

2025-07-24T15:13:00+03:00

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ан-24

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. При крушении самолета Ан-24 в Амурской области никто не выжил, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."Все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", — сказала она.На место трагедии направили опытных криминалистов и экспертов СК, они помогут в расследовании произошедшего.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного МСУТ Алексею Александрову оперативно доложить о расследовании уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.Сегодня утром пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, перестал выходить на связь. На борту было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.Позднее обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с воздушным судном.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.По поручению премьер-министра Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин, окажут всю необходимую помощь, а также выплатят компенсации.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/krushenie-2031167141.html

амурская область

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ан-24, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)