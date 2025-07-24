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При крушении Ан-24 погибли 49 человек, включая пятерых детей - РИА Новости, 24.07.2025
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15:13 24.07.2025 (обновлено: 17:33 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/chp-2031169519.html
При крушении Ан-24 погибли 49 человек, включая пятерых детей
При крушении Ан-24 погибли 49 человек, включая пятерых детей - РИА Новости, 24.07.2025
При крушении Ан-24 погибли 49 человек, включая пятерых детей
При крушении самолета Ан-24 в Амурской области никто не выжил, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:13:00+03:00
2025-07-24T17:33:00+03:00
ан-24
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. При крушении самолета Ан-24 в Амурской области никто не выжил, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.&quot;Все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли&quot;, — сказала она.На место трагедии направили опытных криминалистов и экспертов СК, они помогут в расследовании произошедшего.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного МСУТ Алексею Александрову оперативно доложить о расследовании уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.Сегодня утром пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, перестал выходить на связь. На борту было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.Позднее обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с воздушным судном.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.По поручению премьер-министра Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин, окажут всю необходимую помощь, а также выплатят компенсации.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250724/krushenie-2031167141.html
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ан-24, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)
Ан-24, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ)

При крушении Ан-24 погибли 49 человек, включая пятерых детей

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. При крушении самолета Ан-24 в Амурской области никто не выжил, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
«

"Все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", — сказала она.

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
На место трагедии направили опытных криминалистов и экспертов СК, они помогут в расследовании произошедшего.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного МСУТ Алексею Александрову оперативно доложить о расследовании уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Сегодня утром пассажирский самолет Ан-24 "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, перестал выходить на связь. На борту было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.
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Позднее обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с воздушным судном.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
По поручению премьер-министра Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин, окажут всю необходимую помощь, а также выплатят компенсации.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Ан-24Амурская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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