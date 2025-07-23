https://ria.ru/20250723/tanki-2030759445.html
В "Ростехе" заявили о превосходстве российских танков над зарубежными
В "Ростехе" заявили о превосходстве российских танков над зарубежными - РИА Новости, 23.07.2025
В "Ростехе" заявили о превосходстве российских танков над зарубежными
Опыт специальной военной операции подтверждает, что российские танки по комплексной эффективности превосходят даже самые современные зарубежные аналоги,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:38:00+03:00
2025-07-23T07:38:00+03:00
2025-07-23T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ленинградская область
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-90м
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Опыт специальной военной операции подтверждает, что российские танки по комплексной эффективности превосходят даже самые современные зарубежные аналоги, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "Комплексный показатель боевой эффективности складывается из двух частей. Первая — прямые характеристики машины: подвижность, защищенность, огневая мощь, ситуационная осведомленность, современность электроники. Вторая — косвенные: адаптивность к различным условиям боя, вариативность поражаемых целей, ремонтопригодность, стоимость эксплуатации, технологичность производства, тактика применения", — пояснил собеседник агентства.Он уточнил, что подвижность, по которой отечественные машины превосходят большинство иностранных конкурентов, является лишь одним из параметров оценки. "По комплексному показателю отечественные танки значительно превосходят даже самые современные иностранные аналоги. Это подтверждается опытом СВО", — заключил он. Помимо глубоко модернизированных Т-80БВМ "Ростех" поставляет армии новейшие танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Они оснащены современными системами управления огнем, многофункциональными прицелами, управляемым оружием, различными вариантами дополнительной защиты, системами РЭБ. Ранее Минобороны сообщило, что на полигоне в Ленинградской области российские танкисты на Т-80БВМ установили новый рекорд скорости, разогнавшись до 86 километров в час по пресеченной местности. Это больше его заявленных характеристик.Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко отмечал, что российские машины максимально приспособлены к противотанковым угрозам и способны отразить множество атак новых средств поражения. Бывали случаи, когда в Т-90М "Прорыв" попадали десятки украинских беспилотников, а он сохранял боеспособность.
https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029149724.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ленинградская область, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), т-90м, т-72б3м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ленинградская область, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-90М, Т-72Б3М
В "Ростехе" заявили о превосходстве российских танков над зарубежными
Ростех: российские танки превосходят аналоги по комплексной эффективности
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Опыт специальной военной операции подтверждает, что российские танки по комплексной эффективности превосходят даже самые современные зарубежные аналоги, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"Комплексный показатель боевой эффективности складывается из двух частей. Первая — прямые характеристики машины: подвижность, защищенность, огневая мощь, ситуационная осведомленность, современность электроники. Вторая — косвенные: адаптивность к различным условиям боя, вариативность поражаемых целей, ремонтопригодность, стоимость эксплуатации, технологичность производства, тактика применения", — пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что подвижность, по которой отечественные машины превосходят большинство иностранных конкурентов, является лишь одним из параметров оценки.
"По комплексному показателю отечественные танки значительно превосходят даже самые современные иностранные аналоги. Это подтверждается опытом СВО", — заключил он.
Помимо глубоко модернизированных Т-80БВМ "Ростех
" поставляет армии новейшие танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Они оснащены современными системами управления огнем, многофункциональными прицелами, управляемым оружием, различными вариантами дополнительной защиты, системами РЭБ.
Ранее Минобороны
сообщило, что на полигоне в Ленинградской области
российские танкисты на Т-80БВМ установили новый рекорд скорости, разогнавшись до 86 километров в час по пресеченной местности. Это больше его заявленных характеристик.
Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко отмечал, что российские машины максимально приспособлены к противотанковым угрозам и способны отразить множество атак новых средств поражения. Бывали случаи, когда в Т-90М "Прорыв" попадали десятки украинских беспилотников, а он сохранял боеспособность.