https://ria.ru/20250723/peterburg-2030800052.html

Дельфинов заметили в Финском заливе недалеко от Петербурга

Дельфинов заметили в Финском заливе недалеко от Петербурга - РИА Новости, 23.07.2025

Дельфинов заметили в Финском заливе недалеко от Петербурга

Дельфинов заметили в Финском заливе примерно в 50 километрах от Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:05:00+03:00

2025-07-23T12:05:00+03:00

2025-07-23T12:05:00+03:00

хорошие новости

финский залив

санкт-петербург

зеленогорск

российская академия наук

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дельфинов заметили в Финском заливе примерно в 50 километрах от Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Пресс-служба института поделилась видео, которое им прислал житель Санкт-Петербурга. На кадрах, сделанных в районе Зеленогорска, можно увидеть проплывающих в Финском заливе дельфинов. Океанологи предположили, что это афалины, которых иногда можно заметить в восточной части Балтийского моря. "Ранее середины ХХ века эти районы были обычными и для фоцен (морских свиней), и для афалин. Но две мировые войны и, главное, огромное количество хлорорганических пестицидов в последней трети ХХ века сделали Балтику одним из самых грязных морей мира. Сюда попадали отходы промышленного производства самых развитых в техническом отношении стран Европы, и дельфины стали редкостью", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, кандидата биологических наук Антона Чернецкого. Он отметил, что появление афалин в Финском заливе позволяет сделать осторожный вывод, что ситуация постепенно улучшается и дельфины пытаются вернуться в прежние места обитания. Всемирный день китов и дельфинов отмечается 23 июля. Праздник учрежден в 1986 году Международной китобойной комиссией, в этот день в 1982 году она проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов.

https://ria.ru/20250723/samka-2030775739.html

финский залив

санкт-петербург

зеленогорск

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финский залив, санкт-петербург, зеленогорск, российская академия наук