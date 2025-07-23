Дельфинов заметили в Финском заливе недалеко от Петербурга
В Финском заливе в 50 километрах от Санкт-Петербурга заметили дельфинов
© РИА НовостиДельфинов заметили в Финском заливе в 50 километрах от Санкт-Петербурга
© РИА Новости
Дельфинов заметили в Финском заливе в 50 километрах от Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дельфинов заметили в Финском заливе примерно в 50 километрах от Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.
Пресс-служба института поделилась видео, которое им прислал житель Санкт-Петербурга. На кадрах, сделанных в районе Зеленогорска, можно увидеть проплывающих в Финском заливе дельфинов.
Океанологи предположили, что это афалины, которых иногда можно заметить в восточной части Балтийского моря.
"Ранее середины ХХ века эти районы были обычными и для фоцен (морских свиней), и для афалин. Но две мировые войны и, главное, огромное количество хлорорганических пестицидов в последней трети ХХ века сделали Балтику одним из самых грязных морей мира. Сюда попадали отходы промышленного производства самых развитых в техническом отношении стран Европы, и дельфины стали редкостью", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, кандидата биологических наук Антона Чернецкого.
Он отметил, что появление афалин в Финском заливе позволяет сделать осторожный вывод, что ситуация постепенно улучшается и дельфины пытаются вернуться в прежние места обитания.
Всемирный день китов и дельфинов отмечается 23 июля. Праздник учрежден в 1986 году Международной китобойной комиссией, в этот день в 1982 году она проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов.