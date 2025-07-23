https://ria.ru/20250723/pashinyan--2030776971.html

Пашинян приедет в Россию для участия в экологической конференции

Пашинян приедет в Россию для участия в экологической конференции - РИА Новости, 23.07.2025

Пашинян приедет в Россию для участия в экологической конференции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в четверг в Россию для участия в экологической конференции на Алтае, сообщает пресс-служба армянского... РИА Новости, 23.07.2025

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ЕРЕВАН, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в четверг в Россию для участия в экологической конференции на Алтае, сообщает пресс-служба армянского правительства. "Пашинян 24 июля отправится с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию. Глава правительства примет участие в международной конференции по охране природы и окружающей среды в Республике Алтай", - говорится в сообщении. Международная экологическая конференция пройдет в Республике Алтай с 24 по 26 июля. Как ожидается, в ней примут участие правительственные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, уточнили в пресс-службе российского кабмина. Мишустин ранее пригласил глав правительств стран СНГ на эту конференцию. Глава кабмина РФ во время поездки в Душанбе в начале июня отметил, что российская сторона ждет их на Алтае.

https://ria.ru/20250629/peskov-2026124001.html

https://ria.ru/20250605/mirzojan-2021122967.html

россия

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россия, республика алтай, армения, никол пашинян, снг, в мире