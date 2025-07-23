https://ria.ru/20250723/pashinyan--2030776971.html
Пашинян приедет в Россию для участия в экологической конференции
Пашинян приедет в Россию для участия в экологической конференции - РИА Новости, 23.07.2025
Пашинян приедет в Россию для участия в экологической конференции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в четверг в Россию для участия в экологической конференции на Алтае, сообщает пресс-служба армянского... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:13:00+03:00
2025-07-23T10:13:00+03:00
2025-07-23T10:13:00+03:00
россия
республика алтай
армения
никол пашинян
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg
ЕРЕВАН, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в четверг в Россию для участия в экологической конференции на Алтае, сообщает пресс-служба армянского правительства. "Пашинян 24 июля отправится с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию. Глава правительства примет участие в международной конференции по охране природы и окружающей среды в Республике Алтай", - говорится в сообщении. Международная экологическая конференция пройдет в Республике Алтай с 24 по 26 июля. Как ожидается, в ней примут участие правительственные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, уточнили в пресс-службе российского кабмина. Мишустин ранее пригласил глав правительств стран СНГ на эту конференцию. Глава кабмина РФ во время поездки в Душанбе в начале июня отметил, что российская сторона ждет их на Алтае.
https://ria.ru/20250629/peskov-2026124001.html
https://ria.ru/20250605/mirzojan-2021122967.html
россия
республика алтай
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2485:1864_1920x0_80_0_0_48f2d2659b10734488b7c1a74637347e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика алтай, армения, никол пашинян, снг, в мире
Россия, Республика Алтай, Армения, Никол Пашинян, СНГ, В мире
Пашинян приедет в Россию для участия в экологической конференции
Премьер Армении Пашинян приедет в Россию для участия в экологической конференции