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Пашинян приедет в Россию для участия в экологической конференции - РИА Новости, 23.07.2025
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10:13 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/pashinyan--2030776971.html
Пашинян приедет в Россию для участия в экологической конференции
Пашинян приедет в Россию для участия в экологической конференции - РИА Новости, 23.07.2025
Пашинян приедет в Россию для участия в экологической конференции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в четверг в Россию для участия в экологической конференции на Алтае, сообщает пресс-служба армянского... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:13:00+03:00
2025-07-23T10:13:00+03:00
россия
республика алтай
армения
никол пашинян
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в мире
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ЕРЕВАН, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в четверг в Россию для участия в экологической конференции на Алтае, сообщает пресс-служба армянского правительства. "Пашинян 24 июля отправится с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию. Глава правительства примет участие в международной конференции по охране природы и окружающей среды в Республике Алтай", - говорится в сообщении. Международная экологическая конференция пройдет в Республике Алтай с 24 по 26 июля. Как ожидается, в ней примут участие правительственные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, уточнили в пресс-службе российского кабмина. Мишустин ранее пригласил глав правительств стран СНГ на эту конференцию. Глава кабмина РФ во время поездки в Душанбе в начале июня отметил, что российская сторона ждет их на Алтае.
https://ria.ru/20250629/peskov-2026124001.html
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россия, республика алтай, армения, никол пашинян, снг, в мире
Россия, Республика Алтай, Армения, Никол Пашинян, СНГ, В мире
Пашинян приедет в Россию для участия в экологической конференции

Премьер Армении Пашинян приедет в Россию для участия в экологической конференции

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в четверг в Россию для участия в экологической конференции на Алтае, сообщает пресс-служба армянского правительства.
"Пашинян 24 июля отправится с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию. Глава правительства примет участие в международной конференции по охране природы и окружающей среды в Республике Алтай", - говорится в сообщении.
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Международная экологическая конференция пройдет в Республике Алтай с 24 по 26 июля. Как ожидается, в ней примут участие правительственные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, уточнили в пресс-службе российского кабмина.
Мишустин ранее пригласил глав правительств стран СНГ на эту конференцию. Глава кабмина РФ во время поездки в Душанбе в начале июня отметил, что российская сторона ждет их на Алтае.
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РоссияРеспублика АлтайАрменияНикол ПашинянСНГВ мире
 
 
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