https://ria.ru/20250723/gosduma-2030739143.html

Депутаты Госдумы подведут итоги весенней сессии

Депутаты Госдумы подведут итоги весенней сессии - РИА Новости, 23.07.2025

Депутаты Госдумы подведут итоги весенней сессии

Депутаты Госдумы соберутся на заключительное пленарное заседание весенней сессии, на котором по традиции итоги работы палаты подведут председатель Вячеслав... РИА Новости, 23.07.2025

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2025-07-23T00:50:00+03:00

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россия

курская область

калининградская область

вячеслав володин

андрей никитин (политик)

владимир иванов

госдума рф

иноагенты

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы соберутся на заключительное пленарное заседание весенней сессии, на котором по традиции итоги работы палаты подведут председатель Вячеслав Володин и руководители фракций. В весеннюю сессию 2025 года Дума провела 46 пленарных заседаний. Одним из важных законопроектов, который рассмотрит Госдума в первом чтении в заключительный день весенней сессии, вносятся изменения предлагается предоставить женщинам со званием "Мать-героиня" льготы, в том числе по оказанию медицинской помощи, зубопротезированию, коммунально-бытовому обслуживанию, включая освобождение от оплаты ЖКХ. Также проектом предусматривается право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка. Одновременно женщине, удостоенной звания "Мать-героиня", предоставляется право на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Как отмечается в сопроводительных документах, взамен предоставления льгот в натуральном виде женщине со званием "Мать-героиня" предоставлено право на получение ежемесячной денежной выплаты. Данная выплата, согласно инициативе, будет осуществляться Соцфондом России. Безопасность, мессенджер и мошенничество В марте был принят комплексный закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Законами вводится запрет на использование иностранных мессенджеров банками и госкорпорациями для связи с клиентами, а также вводится институт уполномоченного представителя при проведении операций. Также принятыми нормам создается государственная система фиксации подозрительных номеров. В рамках мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству вводится обязательная маркировка, которая будет отображать наименование организации при приеме звонков. Согласно законам, на экране телефона пользователя будет отображаться наименование организации, что позволит понять, звонит ли пользователю сотрудник банка или мошенник. Передавать сим-карты, согласно нормам, можно будет только близким родственникам, а на "Госуслугах" появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт. Банкоматам принятыми инициативами предписано проверять операции на признаки мошенничества. Также при выявлении подозрительных действий предусматривается блокировка перевода до 50 тысяч рублей сроком на 48 часов. По мнению Володина, необходимо перекрыть все возможные лазейки, которые используют телефонные мошенники для обмана и хищения средств граждан. Кроме того, в июне принят закон о запуске государственной цифровой платформы, которая объединяет функции мессенджера, "Госуслуг" и образовательных сервисов. Национальная платформа позволяет подтверждать возраст без паспорта, подписывать документы электронной подписью и передавать сведения по аналогии с предоставлением оригинала. В июне был принят закон, которым ввели уголовную ответственность на срок до 6 лет лишения свободы для дропперов - подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги. Поиск экстремистских материалов и реклама VPN На одном из последних заседаний сессии Госдума приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. Теперь за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. Ограничения для иноагентов, наказание за дискредитацию ВС РФЗаконы, принятые в весеннюю сессию, существенно ограничили деятельность иностранных агентов. Теперь они не могут заниматься просветительской и образовательной деятельностью, участвовать в управлении государственными компаниями и получать господдержку. Их доходы должны поступать на специальные счета. Вводится запрет на распространение контента и рекламы нежелательных организаций в интернете. Также Госдума ввела уголовную ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых Россия не участвует, в исполнении решений об уголовном преследовании должностных лиц или военнослужащих, в виде лишения свободы сроком до семи лет. Ответственность до пяти лет лишения свободы была установлена за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Также была ужесточена уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ из корыстных побуждений или по найму. Во всех случаях совершения этих преступлений применяется конфискация имущества. Борьба с нелегальной миграцией Госдума в ходе весенней сессии обязала работодателя в случае осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности на территории двух субъектов подавать уведомление в территориальный орган МВД России по месту осуществления трудовой деятельности. Также нижняя палата расширила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России, к нему добавилось еще 20 оснований, в том числе совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма; убийство и ряд других. Основанием для лишения приобретенного российского гражданства также станет организация незаконной миграции и любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности. Как отмечал ранее Володин, Россия должна принимать граждан, которые будут соблюдать ее законы, уважать традиции, культуру, знать язык, "а тот, кто не соблюдает законы, не должен быть гражданином нашей страны". Поддержка участников СВО и их семей Парламентарии расширили круг лиц, имеющих право на статус ветерана боевых действий. Согласно принятому закону, его могут получить не только военнослужащие и силовики, но и добровольцы, выполнявшие задачи в зоне СВО и пострадавшие в результате ранения, контузии или увечья, а также те, кто участвовал в отражении вооруженного вторжения или провокаций на государственной границе. Также принят закон о дополнительном отпуске до 35 дней для близких раненых бойцов - родителей, супругов и детей. Госдума закрепила право и на получение статуса ветерана боевых действий за военнослужащими, отражавшими атаки на приграничные территории России, в том числе в Курской области. В закон включены новые категории - добровольцы, саперы, участники гуманитарных миссий, лица, обеспечивающие тыл и безопасность в зонах проведения СВО. Достаточно шести месяцев участия в СВО, либо досрочного завершения службы по уважительным причинам, чтобы получить статус и все полагающиеся льготы. Поддержка материнства и защита детейВ феврале Госдума продлила действие программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. По оценкам кабмина, за этот период право на маткапитал получат около 4,9 миллиона семей, а общие расходы превысят 2,8 триллиона рублей. Володин подчеркивал важность ускорения этой инициативы в рамках исполнения поручений президента. Кроме того, с 1 сентября будет увеличен размер пособия для беременных студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Отмечалось, что размер среднего пособия составит 90 202 рубля. Председатель Госдумы отмечал, что закон направлен на реализацию поручений Путина. Депутаты Госдумы также установили ответственность за нарушение правил розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Председатель Госдумы ранее отмечал, что это решение станет продолжением системной работы на законодательном уровне по защите здоровья подрастающего поколения. Изменения в сфере транспорта Госдума в мае приняла закон о требованиях к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Также с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации либо решение правительства, если речь идет об инвестконтракте, заключенном после 1 марта 2025 года. Для некоторых регионов сделали исключения: в субъектах, входящих в состав СФО, а также в Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а в субъектах ДФО - до 1 марта 2030-го. Перечень сведений для внесения автомобиля в региональный реестр легковых такси должен включать марку, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер автомобиля, идентификационный номер транспортного средства, а если его нет, то идентификационный номер его основного компонента. При нарушении уполномоченный орган обладает правом принять решение об отказе вносить автомобиль в реестр. Минпромторг сформирует список моделей автомобилей, которые будут соответствовать требованиям. Дума также расширила полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав, допустив, что это возможно при обнаружении противопоказаний к вождению на внеочередном медицинском осмотре. Кроме того, Госдума увеличила штрафы до 10 тысяч рублей за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника полиции. Также вводится административная ответственность за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства: вводятся штрафы до 600 тысяч рублей за отказ остановиться по требованию инспектора для весогабаритной проверки, за движение тяжелых машин (более 3,5 тонны) с нарушениями в зоне автоматического контроля. Для иностранных перевозчиков также установлен штраф в размере 600 тысяч рублей за аналогичные нарушения, но он накладывается на водителя, а не перевозчика. Изменения в ОГЭ, переподготовка педагогов В феврале Госдума приняла закон о запрете получать медицинское и фармацевтическое образование в дистанционном формате, за исключением случаев, прописанных в федеральных образовательных стандартах. Такой шаг, как подчеркнул Володин, продиктован необходимостью обеспечения качества подготовки специалистов, от которых напрямую зависит здоровье людей. Также был принят закон, регулирующий условия поступления выпускников колледжей в вузы. Теперь они поступают без ЕГЭ только при условии, что выбранная специальность совпадает или является смежной с ранее полученной. Для преподавателей установлены новые правила прохождения курсов повышения квалификации: переподготовку теперь можно проходить исключительно в государственных или муниципальных учреждениях, либо в аккредитованных научных и образовательных центрах - таких как "Сириус" и "Сколково". Одним из ключевых решений стал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам - русскому языку и математике - в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Выпускники девятых классов в этих регионах, планирующие поступление в колледжи, смогут не сдавать экзамены по другим дисциплинам. Также с 1 сентября 2025 года вступит в силу закон, регулирующий стоимость обучения в вузах. Правительство получит право устанавливать предельные цены на платные программы, определять перечень направлений и число мест. Это решение направлено на защиту прав студентов и их семей, чтобы избежать необоснованного повышения стоимости образования. Культура, язык и духовные ценности В июле принят закон, запрещающий использовать изображения культовых объектов без религиозных символов - крестов, полумесяцев, звезды Давида и других — в рекламе, СМИ, на товарах и вывесках. Инициатива была поддержана всеми политическими фракциями и стала реакцией на жалобы граждан на ретушь или искажение религиозных символов. По словам председателя Госдумы, новая норма поможет сохранить уважение к духовным ценностям в многонациональной и многоконфессиональной России. Также Госдума обязала использовать русский язык в потребительской информации - на вывесках, указателях, в рекламе и названиях жилых комплексов. Иностранные слова, согласно принятой норме, допустимы только с идентичным переводом и оформлением, и все наименования теперь должны быть написаны кириллицей, а в СМИ закрепляется обязанность соблюдать литературную норму русского языка. Был принят закон о блокировке фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Новые нормы обязывают владельцев аудиовизуальных сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в отношении которых Минкультуры принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения. Кроме того, предусматривается, что владельцы страниц соцсетей с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей в течение суток должны будут удалить аудиовизуальные произведения, в отношении которых Минкультуры приняло такое решение. Кадровые решения В ходе сессии Госдума приняла ряд кадровых решений. Палата утвердила нового министра транспорта - Андрея Никитина. Среди новых руководителей комитетов - Владимир Иванов, возглавивший комитет по делам национальностей, и Яна Лантратова, назначенная председателем комитета по развитию гражданского общества. Полномочия Антона Басанского, ранее представлявшего Магаданскую область, были досрочно прекращены в связи с его назначением заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Дмитрий Исламов, бывший депутатом от Кемеровской области, стал заместителем министра энергетики. Евгений Марков, ранее работавший в комитете по природным ресурсам, теперь занимает должность замглавы Минприроды. Александр Стрелюхин покинул Думу в связи с переходом на работу в правительство Саратовской области. Олег Савченко сообщил о переходе на новую работу, связанную с развитием транспортного коридора в страны Африки и Ближнего Востока, которая предполагает большое количество командировок, и тоже сложил депутатские полномочия.

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Дарья Буймова

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