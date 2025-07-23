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Экспорт российского вина в 2025 году вырос на 19 процентов - РИА Новости, 23.07.2025
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10:37 23.07.2025 (обновлено: 15:03 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/eksport-2030781483.html
Экспорт российского вина в 2025 году вырос на 19 процентов
Экспорт российского вина в 2025 году вырос на 19 процентов - РИА Новости, 23.07.2025
Экспорт российского вина в 2025 году вырос на 19 процентов
За первое полугодие 2025 года экспорт российского вина вырос до 2,6 миллиона долларов, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. РИА Новости, 23.07.2025
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экономика
китай
казахстан
турция
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. За первое полугодие 2025 года экспорт российского вина вырос до 2,6 миллиона долларов, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. "Согласно оценкам экспертов, за первую половину 2025 года российский экспорт вина превысил 1,8 тысячи тонн — на сумму около 2,6 миллиона долларов", — говорится в релизе.За тот же период прошлого года Россия продала более 1,5 тысячи тонн вина примерно на 2,2 миллиона долларов. То есть экспорт вырос на 16 процентов в натуральном выражении и на 19 — в стоимостном.В тройку крупнейших стран — импортеров российского вина вошли Китай, Казахстан и Турция. В центре отметили, что тенденция к росту объема поставок связана с игристыми винами: их стали больше вывозить в Китай, Казахстан, Киргизию, Турцию, Таиланд и другие страны.
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экономика, китай, казахстан, турция, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Китай, Казахстан, Турция, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Экспорт российского вина в 2025 году вырос на 19 процентов

Центр "Агроэкспорт": экспорт вина РФ в 2025 году вырос на 19%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВино в бокале
Вино в бокале - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. За первое полугодие 2025 года экспорт российского вина вырос до 2,6 миллиона долларов, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.
"Согласно оценкам экспертов, за первую половину 2025 года российский экспорт вина превысил 1,8 тысячи тонн — на сумму около 2,6 миллиона долларов", — говорится в релизе.
За тот же период прошлого года Россия продала более 1,5 тысячи тонн вина примерно на 2,2 миллиона долларов. То есть экспорт вырос на 16 процентов в натуральном выражении и на 19 — в стоимостном.
В тройку крупнейших стран — импортеров российского вина вошли Китай, Казахстан и Турция.
В центре отметили, что тенденция к росту объема поставок связана с игристыми винами: их стали больше вывозить в Китай, Казахстан, Киргизию, Турцию, Таиланд и другие страны.
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ЭкономикаКитайКазахстанТурцияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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