https://ria.ru/20250723/eksport-2030781483.html

Экспорт российского вина в 2025 году вырос на 19 процентов

Экспорт российского вина в 2025 году вырос на 19 процентов - РИА Новости, 23.07.2025

Экспорт российского вина в 2025 году вырос на 19 процентов

За первое полугодие 2025 года экспорт российского вина вырос до 2,6 миллиона долларов, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:37:00+03:00

2025-07-23T10:37:00+03:00

2025-07-23T15:03:00+03:00

экономика

китай

казахстан

турция

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. За первое полугодие 2025 года экспорт российского вина вырос до 2,6 миллиона долларов, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. "Согласно оценкам экспертов, за первую половину 2025 года российский экспорт вина превысил 1,8 тысячи тонн — на сумму около 2,6 миллиона долларов", — говорится в релизе.За тот же период прошлого года Россия продала более 1,5 тысячи тонн вина примерно на 2,2 миллиона долларов. То есть экспорт вырос на 16 процентов в натуральном выражении и на 19 — в стоимостном.В тройку крупнейших стран — импортеров российского вина вошли Китай, Казахстан и Турция. В центре отметили, что тенденция к росту объема поставок связана с игристыми винами: их стали больше вывозить в Китай, Казахстан, Киргизию, Турцию, Таиланд и другие страны.

https://ria.ru/20250719/postavki-2030104758.html

китай

казахстан

турция

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экономика, китай, казахстан, турция, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)