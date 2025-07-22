https://ria.ru/20250722/peterburg-2030611224.html

Источник: у здания УФСБ в Петербурге задержали граждан США и Израиля

Источник: у здания УФСБ в Петербурге задержали граждан США и Израиля - РИА Новости, 22.07.2025

Источник: у здания УФСБ в Петербурге задержали граждан США и Израиля

Компания в составе жителя Санкт-Петербурга, двух американцев и израильтянина задержана за "неадекватное поведение" у здания регионального управления УФСБ, где... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:00:00+03:00

2025-07-22T14:00:00+03:00

2025-07-22T14:06:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Компания в составе жителя Санкт-Петербурга, двух американцев и израильтянина задержана за "неадекватное поведение" у здания регионального управления УФСБ, где они, по данным СМИ, танцевали и фотографировались, сообщили РИА Новости в оперативных службах. Интернет-газета "Фонтанка" во вторник сообщила о задержании двух граждан США, туриста из Израиля и жителя Петербурга, которые якобы по пути из Большой хоральной синагоги решили сфотографироваться и станцевать на фоне здания УФСБ по Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте. Все они, по данным издания, получили протоколы о мелком хулиганстве и были помещены в камеру. Как уточнил источник РИА Новости, в понедельник во второй половине дня в фойе здания УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Литейном проспекте, 4 были задержаны двое мужчин, которые вели себя "неадекватно". Дежурный ведомства сообщил об этом в полицию. "В результате выезда наряда полиции доставлены четыре человека для разбирательства... (В их числе – ред.) гражданин РФ... зарегистрированный и проживающий в Санкт-Петербурге... гражданин США... гражданин Израиля... и (еще один – ред.) гражданин США", – сказал собеседник агентства. По его информации, все иностранные граждане, которые стали участниками инцидента, живут в Москве, уроженцем столицы является и житель Петербурга. Официальным комментарием регионального главка МВД РФ по поводу задержания компании РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20250718/peterburg-2029953690.html

https://ria.ru/20250714/peterburg-2029010409.html

санкт-петербург

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, сша