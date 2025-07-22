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Источник: у здания УФСБ в Петербурге задержали граждан США и Израиля - РИА Новости, 22.07.2025
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14:00 22.07.2025 (обновлено: 14:06 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/peterburg-2030611224.html
Источник: у здания УФСБ в Петербурге задержали граждан США и Израиля
Источник: у здания УФСБ в Петербурге задержали граждан США и Израиля - РИА Новости, 22.07.2025
Источник: у здания УФСБ в Петербурге задержали граждан США и Израиля
Компания в составе жителя Санкт-Петербурга, двух американцев и израильтянина задержана за "неадекватное поведение" у здания регионального управления УФСБ, где... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:00:00+03:00
2025-07-22T14:06:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Компания в составе жителя Санкт-Петербурга, двух американцев и израильтянина задержана за "неадекватное поведение" у здания регионального управления УФСБ, где они, по данным СМИ, танцевали и фотографировались, сообщили РИА Новости в оперативных службах. Интернет-газета "Фонтанка" во вторник сообщила о задержании двух граждан США, туриста из Израиля и жителя Петербурга, которые якобы по пути из Большой хоральной синагоги решили сфотографироваться и станцевать на фоне здания УФСБ по Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте. Все они, по данным издания, получили протоколы о мелком хулиганстве и были помещены в камеру. Как уточнил источник РИА Новости, в понедельник во второй половине дня в фойе здания УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Литейном проспекте, 4 были задержаны двое мужчин, которые вели себя "неадекватно". Дежурный ведомства сообщил об этом в полицию. "В результате выезда наряда полиции доставлены четыре человека для разбирательства... (В их числе – ред.) гражданин РФ... зарегистрированный и проживающий в Санкт-Петербурге... гражданин США... гражданин Израиля... и (еще один – ред.) гражданин США", – сказал собеседник агентства. По его информации, все иностранные граждане, которые стали участниками инцидента, живут в Москве, уроженцем столицы является и житель Петербурга. Официальным комментарием регионального главка МВД РФ по поводу задержания компании РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250718/peterburg-2029953690.html
https://ria.ru/20250714/peterburg-2029010409.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, сша
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, США
Источник: у здания УФСБ в Петербурге задержали граждан США и Израиля

У здания УФСБ в Петербурге задержали граждан США и Израиля за танцы

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Компания в составе жителя Санкт-Петербурга, двух американцев и израильтянина задержана за "неадекватное поведение" у здания регионального управления УФСБ, где они, по данным СМИ, танцевали и фотографировались, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
Интернет-газета "Фонтанка" во вторник сообщила о задержании двух граждан США, туриста из Израиля и жителя Петербурга, которые якобы по пути из Большой хоральной синагоги решили сфотографироваться и станцевать на фоне здания УФСБ по Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте. Все они, по данным издания, получили протоколы о мелком хулиганстве и были помещены в камеру.
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Как уточнил источник РИА Новости, в понедельник во второй половине дня в фойе здания УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Литейном проспекте, 4 были задержаны двое мужчин, которые вели себя "неадекватно". Дежурный ведомства сообщил об этом в полицию.
"В результате выезда наряда полиции доставлены четыре человека для разбирательства... (В их числе – ред.) гражданин РФ... зарегистрированный и проживающий в Санкт-Петербурге... гражданин США... гражданин Израиля... и (еще один – ред.) гражданин США", – сказал собеседник агентства.
По его информации, все иностранные граждане, которые стали участниками инцидента, живут в Москве, уроженцем столицы является и житель Петербурга.
Официальным комментарием регионального главка МВД РФ по поводу задержания компании РИА Новости пока не располагает.
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