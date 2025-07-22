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В Петербурге задержали подозреваемого в пособничестве украинским мошенникам - РИА Новости, 22.07.2025
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10:23 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/peterburg-2030557462.html
В Петербурге задержали подозреваемого в пособничестве украинским мошенникам
В Петербурге задержали подозреваемого в пособничестве украинским мошенникам - РИА Новости, 22.07.2025
В Петербурге задержали подозреваемого в пособничестве украинским мошенникам
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, отвечал за техническую поддержку оборудования, которым пользовались телефонные... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:23:00+03:00
2025-07-22T10:23:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
украина
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, отвечал за техническую поддержку оборудования, которым пользовались телефонные мошенники с Украины, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, 24 июня в Петродворцовом районе Петербурга был зарегистрирован очередной случай дистанционного мошенничества, когда незнакомец под видом сотрудника компетентных органов убедил пенсионера передать курьеру 384 тысячи рублей якобы для декларирования сбережений. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. "В ходе расследования сотрудники регионального управления уголовного розыска установили, что, как обычно, звонили потерпевшему пенсионеру с территории Украины. Проведя определенные технические мероприятия, сыщики выяснили, что у иностранных мошенников есть пособник, 20-летний житель Санкт-Петербурга. В задачи молодого человека входило обеспечение бесперебойного функционирования технического оборудования, так называемых GSM-шлюзов, через которые проходили звонки украинских мошенников российским пенсионерам", – рассказали в полиции. ГУМВД уточняет, что технический узел мошенников был оборудован в июне в съемной квартире в городе Мурино Ленинградской области, где и был задержан подозреваемый. Несмотря на короткий срок работы, по оперативным данным, с помощью этого оборудования успели обмануть несколько десятков пенсионеров из различных регионов России. В ходе обыска в этой квартире, а также в квартире, принадлежащей подозреваемому, правоохранители изъяли восемь GSM-шлюзов, 227 СИМ-карт и 12 банковских карт. Как отмечают в полиции, задержанный петербуржец два года назад уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную легализацию двух мигрантов, которых зарегистрировал в своей квартире.
https://ria.ru/20250717/zaderzhanie-2029639302.html
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происшествия, санкт-петербург, украина, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Украина, Россия
В Петербурге задержали подозреваемого в пособничестве украинским мошенникам

Полиция задержала мужчину по подозрению в пособничестве украинским мошенникам

© РИА Новости / Алексей СухоруковЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Задержание. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, отвечал за техническую поддержку оборудования, которым пользовались телефонные мошенники с Украины, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, 24 июня в Петродворцовом районе Петербурга был зарегистрирован очередной случай дистанционного мошенничества, когда незнакомец под видом сотрудника компетентных органов убедил пенсионера передать курьеру 384 тысячи рублей якобы для декларирования сбережений. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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"В ходе расследования сотрудники регионального управления уголовного розыска установили, что, как обычно, звонили потерпевшему пенсионеру с территории Украины. Проведя определенные технические мероприятия, сыщики выяснили, что у иностранных мошенников есть пособник, 20-летний житель Санкт-Петербурга. В задачи молодого человека входило обеспечение бесперебойного функционирования технического оборудования, так называемых GSM-шлюзов, через которые проходили звонки украинских мошенников российским пенсионерам", – рассказали в полиции.
ГУМВД уточняет, что технический узел мошенников был оборудован в июне в съемной квартире в городе Мурино Ленинградской области, где и был задержан подозреваемый. Несмотря на короткий срок работы, по оперативным данным, с помощью этого оборудования успели обмануть несколько десятков пенсионеров из различных регионов России.
В ходе обыска в этой квартире, а также в квартире, принадлежащей подозреваемому, правоохранители изъяли восемь GSM-шлюзов, 227 СИМ-карт и 12 банковских карт.
Как отмечают в полиции, задержанный петербуржец два года назад уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную легализацию двух мигрантов, которых зарегистрировал в своей квартире.
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