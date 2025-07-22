https://ria.ru/20250722/kosmos-2030522780.html

Российские ученые нашли неточности в расчетах американской IceCube

Российские ученые нашли неточности в расчетах американской IceCube - РИА Новости, 22.07.2025

Российские ученые нашли неточности в расчетах американской IceCube

Российские ученые на Байкальской нейтринной обсерватории подтвердили существование нейтринного излучения Галактики при высоких энергиях, обнаружив неточности в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T03:03:00+03:00

2025-07-22T03:03:00+03:00

2025-07-22T06:21:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Российские ученые на Байкальской нейтринной обсерватории подтвердили существование нейтринного излучения Галактики при высоких энергиях, обнаружив неточности в расчетах американских коллег, заявил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник отдела теоретической физики Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Троицкий. По мнению ученого, недавний и неожиданный результат в мировой астрофизике заключается в подтверждении существования нейтринного излучения Млечного Пути при самых высоких энергиях – выше 200 тераэлектронвольт. Зарубежные коллеги из американской обсерватории IceCube упустили данное открытие, используя общепринятые астрофизическое модели. "Поэтому, когда Байкальский эксперимент набрал достаточно много данных, мы указали нашим коллегам на эти результаты. В Байкальском эксперименте эффект оказался еще более бросающимся в глаза. Открытие нейтринного излучения нашей галактики, Млечного Пути, при таких высоких энергиях означает, что модели, основанные на предположениях о галактических космических лучах, неправильны", - сказал Троицкий. Он добавил, что у американских коллег есть проблемы с получением точных данных. Они публикуют результаты наблюдений, которые потом постоянное меняют, даже старые данные, которые пришли лет 5-10 назад. "На одной из конференций я прямо спросил руководителя их проекта - Фрэнсиса Хальзена. После его блестящего доклада я задал ему вопросы: "Ваши результаты окончательные? Можно с ними работать? Или завтра опять всё поменяется?" Он честно сказал, что, может, они и поменяются", - отметил Троицкий.

https://ria.ru/20250309/skvazhina-2003451677.html

https://ria.ru/20241226/tsivilizatsii-1991358412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

российская академия наук, космос, космос - риа наука, наука