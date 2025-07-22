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Российские ученые нашли неточности в расчетах американской IceCube - РИА Новости, 22.07.2025
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Наука
 
03:03 22.07.2025 (обновлено: 06:21 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/kosmos-2030522780.html
Российские ученые нашли неточности в расчетах американской IceCube
Российские ученые нашли неточности в расчетах американской IceCube - РИА Новости, 22.07.2025
Российские ученые нашли неточности в расчетах американской IceCube
Российские ученые на Байкальской нейтринной обсерватории подтвердили существование нейтринного излучения Галактики при высоких энергиях, обнаружив неточности в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T03:03:00+03:00
2025-07-22T06:21:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Российские ученые на Байкальской нейтринной обсерватории подтвердили существование нейтринного излучения Галактики при высоких энергиях, обнаружив неточности в расчетах американских коллег, заявил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник отдела теоретической физики Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Троицкий. По мнению ученого, недавний и неожиданный результат в мировой астрофизике заключается в подтверждении существования нейтринного излучения Млечного Пути при самых высоких энергиях – выше 200 тераэлектронвольт. Зарубежные коллеги из американской обсерватории IceCube упустили данное открытие, используя общепринятые астрофизическое модели. "Поэтому, когда Байкальский эксперимент набрал достаточно много данных, мы указали нашим коллегам на эти результаты. В Байкальском эксперименте эффект оказался еще более бросающимся в глаза. Открытие нейтринного излучения нашей галактики, Млечного Пути, при таких высоких энергиях означает, что модели, основанные на предположениях о галактических космических лучах, неправильны", - сказал Троицкий. Он добавил, что у американских коллег есть проблемы с получением точных данных. Они публикуют результаты наблюдений, которые потом постоянное меняют, даже старые данные, которые пришли лет 5-10 назад. "На одной из конференций я прямо спросил руководителя их проекта - Фрэнсиса Хальзена. После его блестящего доклада я задал ему вопросы: "Ваши результаты окончательные? Можно с ними работать? Или завтра опять всё поменяется?" Он честно сказал, что, может, они и поменяются", - отметил Троицкий.
https://ria.ru/20250309/skvazhina-2003451677.html
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Российские ученые нашли неточности в расчетах американской IceCube

Физик Троицкий заявил о существовании нейтринного излучения Млечного Пути

© Depositphotos.com / AlexmitГалактика Млечный Путь
Галактика Млечный Путь - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Depositphotos.com / Alexmit
Галактика Млечный Путь. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Российские ученые на Байкальской нейтринной обсерватории подтвердили существование нейтринного излучения Галактики при высоких энергиях, обнаружив неточности в расчетах американских коллег, заявил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник отдела теоретической физики Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Троицкий.
По мнению ученого, недавний и неожиданный результат в мировой астрофизике заключается в подтверждении существования нейтринного излучения Млечного Пути при самых высоких энергиях – выше 200 тераэлектронвольт. Зарубежные коллеги из американской обсерватории IceCube упустили данное открытие, используя общепринятые астрофизическое модели.
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"Поэтому, когда Байкальский эксперимент набрал достаточно много данных, мы указали нашим коллегам на эти результаты. В Байкальском эксперименте эффект оказался еще более бросающимся в глаза. Открытие нейтринного излучения нашей галактики, Млечного Пути, при таких высоких энергиях означает, что модели, основанные на предположениях о галактических космических лучах, неправильны", - сказал Троицкий.
Он добавил, что у американских коллег есть проблемы с получением точных данных. Они публикуют результаты наблюдений, которые потом постоянное меняют, даже старые данные, которые пришли лет 5-10 назад.
"На одной из конференций я прямо спросил руководителя их проекта - Фрэнсиса Хальзена. После его блестящего доклада я задал ему вопросы: "Ваши результаты окончательные? Можно с ними работать? Или завтра опять всё поменяется?" Он честно сказал, что, может, они и поменяются", - отметил Троицкий.
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