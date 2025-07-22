https://ria.ru/20250722/koshka-2030608513.html
Ветеринар рассказала о состоянии кошки, которую дети подожгли в Махачкале
Ветеринар рассказала о состоянии кошки, которую дети подожгли в Махачкале - РИА Новости, 22.07.2025
Ветеринар рассказала о состоянии кошки, которую дети подожгли в Махачкале
Кошка, которую дети подожгли в подъезде многоквартирного дома в Махачкале, получила ожоги кожи, брюшной области и конечностей, а также сильный... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:49:00+03:00
2025-07-22T13:49:00+03:00
2025-07-22T14:31:00+03:00
махачкала
республика дагестан
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030618965_0:0:380:215_1920x0_80_0_0_c1f12151f459624aee91233623286e5c.jpg
МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Кошка, которую дети подожгли в подъезде многоквартирного дома в Махачкале, получила ожоги кожи, брюшной области и конечностей, а также сильный посттравматический шок, рассказала РИА Новости ветеринар Ирина Вагапова. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в Махачкале два брата 12 и 13 лет затащили беспризорную кошку в подъезд, били и долго издевались над животным, после чего облили ацетоном и подожгли. На визг кошки и запах гари вышли соседи, они обратились в полицию. Дети проживали с тетей, после произошедшего их изъяли и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В МВД отметили, что это может быть далеко не первый случай их жестокого обращения с животными. "Кошка получила ожоги кожи и прилегающих тканей, в основном в левосторонней области, брюшной области и конечностей с образованием везикул. Не пострадало зрение, что очень радует. Животное получило и посттравматический шок. Она боится, не узнает и не доверяет даже людям, семье, которую она знала годами, не говоря уже о посторонних", - рассказала Вагапова. По ее словам, животное, которому 4,5 года, находится в покое в отдельном боксе, получает противошоковую терапию. Кошке провели необходимые исследования: узи-диагностику состояния внутренних органов и тканей, рентгенографию костно-суставного и дыхательного аппарата. Проводится ежедневная инфузионная терапия против полученного во время горения ожогового токсина, антибиотикотерапия. "Мы находимся на связи со специалистами Москвы и Петербурга для получения возможной более квалифицированной современной помощи, например, сейчас ведутся переговоры о необходимости проведения оксигенации (процесс насыщения кислородом – ред.) поврежденных тканей", - рассказала ветеринар. Вагапова подчеркнула, что кошку лечат и реабилитируют совершенно бесплатно, и все объявляемые сборы в интернете являются мошенничеством. А касательно произошедшего собеседница агентства считает, что в школах 1 сентября нужно провести "Уроки доброты", чтобы привить детям любовь и милосердие к животным.
https://ria.ru/20250721/vaktsinatsiya-2030455425.html
https://ria.ru/20250716/moskva-2029571791.html
махачкала
республика дагестан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030618965_0:0:380:285_1920x0_80_0_0_38d1b6638128a5f7677121a6ae5b37cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, республика дагестан, москва, происшествия
Махачкала, Республика Дагестан, Москва, Происшествия
Ветеринар рассказала о состоянии кошки, которую дети подожгли в Махачкале
Ветеринар Вагапова: кошка, которую подожгли в Махачкале, получила ожоги кожи
МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Кошка, которую дети подожгли в подъезде многоквартирного дома в Махачкале, получила ожоги кожи, брюшной области и конечностей, а также сильный посттравматический шок, рассказала РИА Новости ветеринар Ирина Вагапова.
Ранее в МВД Дагестана
сообщили, что в Махачкале
два брата 12 и 13 лет затащили беспризорную кошку в подъезд, били и долго издевались над животным, после чего облили ацетоном и подожгли. На визг кошки и запах гари вышли соседи, они обратились в полицию. Дети проживали с тетей, после произошедшего их изъяли и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В МВД отметили, что это может быть далеко не первый случай их жестокого обращения с животными.
"Кошка получила ожоги кожи и прилегающих тканей, в основном в левосторонней области, брюшной области и конечностей с образованием везикул. Не пострадало зрение, что очень радует. Животное получило и посттравматический шок. Она боится, не узнает и не доверяет даже людям, семье, которую она знала годами, не говоря уже о посторонних", - рассказала Вагапова.
По ее словам, животное, которому 4,5 года, находится в покое в отдельном боксе, получает противошоковую терапию. Кошке провели необходимые исследования: узи-диагностику состояния внутренних органов и тканей, рентгенографию костно-суставного и дыхательного аппарата. Проводится ежедневная инфузионная терапия против полученного во время горения ожогового токсина, антибиотикотерапия.
"Мы находимся на связи со специалистами Москвы
и Петербурга
для получения возможной более квалифицированной современной помощи, например, сейчас ведутся переговоры о необходимости проведения оксигенации (процесс насыщения кислородом – ред.) поврежденных тканей", - рассказала ветеринар.
Вагапова подчеркнула, что кошку лечат и реабилитируют совершенно бесплатно, и все объявляемые сборы в интернете являются мошенничеством. А касательно произошедшего собеседница агентства считает, что в школах 1 сентября нужно провести "Уроки доброты", чтобы привить детям любовь и милосердие к животным.