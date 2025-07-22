https://ria.ru/20250722/koshka-2030608513.html

Ветеринар рассказала о состоянии кошки, которую дети подожгли в Махачкале

Ветеринар рассказала о состоянии кошки, которую дети подожгли в Махачкале - РИА Новости, 22.07.2025

Ветеринар рассказала о состоянии кошки, которую дети подожгли в Махачкале

Кошка, которую дети подожгли в подъезде многоквартирного дома в Махачкале, получила ожоги кожи, брюшной области и конечностей, а также сильный... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:49:00+03:00

2025-07-22T13:49:00+03:00

2025-07-22T14:31:00+03:00

махачкала

республика дагестан

москва

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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Кошка, которую дети подожгли в подъезде многоквартирного дома в Махачкале, получила ожоги кожи, брюшной области и конечностей, а также сильный посттравматический шок, рассказала РИА Новости ветеринар Ирина Вагапова. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в Махачкале два брата 12 и 13 лет затащили беспризорную кошку в подъезд, били и долго издевались над животным, после чего облили ацетоном и подожгли. На визг кошки и запах гари вышли соседи, они обратились в полицию. Дети проживали с тетей, после произошедшего их изъяли и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В МВД отметили, что это может быть далеко не первый случай их жестокого обращения с животными. "Кошка получила ожоги кожи и прилегающих тканей, в основном в левосторонней области, брюшной области и конечностей с образованием везикул. Не пострадало зрение, что очень радует. Животное получило и посттравматический шок. Она боится, не узнает и не доверяет даже людям, семье, которую она знала годами, не говоря уже о посторонних", - рассказала Вагапова. По ее словам, животное, которому 4,5 года, находится в покое в отдельном боксе, получает противошоковую терапию. Кошке провели необходимые исследования: узи-диагностику состояния внутренних органов и тканей, рентгенографию костно-суставного и дыхательного аппарата. Проводится ежедневная инфузионная терапия против полученного во время горения ожогового токсина, антибиотикотерапия. "Мы находимся на связи со специалистами Москвы и Петербурга для получения возможной более квалифицированной современной помощи, например, сейчас ведутся переговоры о необходимости проведения оксигенации (процесс насыщения кислородом – ред.) поврежденных тканей", - рассказала ветеринар. Вагапова подчеркнула, что кошку лечат и реабилитируют совершенно бесплатно, и все объявляемые сборы в интернете являются мошенничеством. А касательно произошедшего собеседница агентства считает, что в школах 1 сентября нужно провести "Уроки доброты", чтобы привить детям любовь и милосердие к животным.

https://ria.ru/20250721/vaktsinatsiya-2030455425.html

https://ria.ru/20250716/moskva-2029571791.html

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