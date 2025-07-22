https://ria.ru/20250722/chernyshenko-2030558479.html

Чернышенко назвал число заявлений на поступление в СПО в 2025 году

Чернышенко назвал число заявлений на поступление в СПО в 2025 году - РИА Новости, 22.07.2025

Чернышенко назвал число заявлений на поступление в СПО в 2025 году

Абитуриенты подали на поступление по программам обучения среднего профессионального образования на 800 тысяч больше заявлений по состоянию на 21 июля, чем в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:25:00+03:00

2025-07-22T10:25:00+03:00

2025-07-22T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Абитуриенты подали на поступление по программам обучения среднего профессионального образования на 800 тысяч больше заявлений по состоянию на 21 июля, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Обучение рабочим профессиям привлекает все больше абитуриентов, а выпускники колледжей и техникумов востребованы у работодателей. Уже сейчас количество поданных заявлений выросло на 800 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Он подчеркнул, что это важный результат, который приближает к достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным – к 2028 году подготовить 1 миллион специалистов и квалифицированных рабочихСогласно данным пресс-службы, подано уже более 1,7 миллиона заявлений. Приемная кампания в техникумы и колледжи продлится до 15 августа. При этом прием на программы СПО уже третий год составляет 1,2 миллиона человек, а шесть лет назад был 990 тысяч. Так, сегодня контингент в СПО составляет 3,85 миллиона студентов."Каждый новый студент СПО – это будущий профессионал, который будет укреплять ключевые отрасли нашей страны. Система среднего профобразования сегодня дает не просто образование, а востребованные навыки, стабильность и возможности для профессионального роста в стратегически важных отраслях", – передаются в сообщении слова министра просвещения России Сергея Кравцова.Наибольшее количество поданных заявлений на бюджетные места наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском и Пермском краях, Тюменской, Московской и Новосибирской областях, Республике Башкортостан.Популярностью у абитуриентов пользуются направления "Информационные системы и программирование", "Сестринское дело", "Юриспруденция", "Туризм и гостеприимство", "Лечебное дело", "Преподавание в начальных классах".

https://ria.ru/20241130/kravtsov-1986629027.html

https://ria.ru/20241127/chernyshenko-1986059746.html

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россия, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование, москва, владимир путин, санкт-петербург