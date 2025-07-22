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В Благовещенске именитые шеф-повара разработали авторское меню региона - РИА Новости, 22.07.2025
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Туризм
 
04:09 22.07.2025
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В Благовещенске именитые шеф-повара разработали авторское меню региона
В Благовещенске именитые шеф-повара разработали авторское меню региона - РИА Новости, 22.07.2025
В Благовещенске именитые шеф-повара разработали авторское меню региона
В Благовещенске в рамках интернационального проекта "Гастрокэмп Амур 2025" представили созданное международной командой именитых поваров меню. Оно должно стать... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T04:09:00+03:00
2025-07-22T04:09:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В Благовещенске в рамках интернационального проекта "Гастрокэмп Амур 2025" представили созданное международной командой именитых поваров меню. Оно должно стать визитной карточкой региона.Красодневы, саранки и ягельКоманда проекта провела дегустацию разработанных авторских блюд из локальных продуктов. В "Амурское меню" вошли 40 позиций, включая холодные и горячие закуски, а также основные блюда, десерты и напитки.В рецепты включены только продукты, производимые в регионе: рыба, мясо и молоко, масло и мука, соя и пшеница, гречка, овощи и другие. Также использованы дикоросы: красодневы из Благовещенского района, известные амурчанам как саранки, курильский чай из Ботанического сада и ягель, который за ночь до мероприятия доставили из эвенкийского села Усть-Уркима: чтобы повара применяли олений мох в блюдах, посылка проехала больше тысячи километров.В официальной дегустации "Амурского меню" приняли участие около 60 гостей. Это представители областного правительства, владельцы ресторанов, руководители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, туроператоры и журналисты. Именно им предстоит популяризировать новые блюда, поставлять для них ингредиенты, внедрять новинки в меню заведений общепита, рассказывать о местной кухне туристам."Оленье молоко" и "Медовик а-ля Амур"Инициаторы проекта - министерство внешних связей и туризма и Агентство гостеприимства Амурской области.В интернациональную команду "Гастрокэмпа" под руководством президента Международного эногастрономического центра Леонида Гелибтермана вошли 12 шеф-поваров, кондитеров и миксологов из Москвы, Донецка, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска и Индии.Перед тем, как приступить к разработке меню, они посетили предприятия Амурской области. Среди них - агрохолдинг "Серышевский", пасека в Благовещенском округе, "Сыроварня Агриппины".Затем несколько суток напряженной работы на базе колледжа сервиса и торговли – и на свет появилось "Амурское меню". В него вошли, к примеру, суп "Рамен по-амурски", блюдо из свинины "ДжаГДЫШ", закуски "Бутоны красоднева в индийском кляре" и "Пате по-соловьевски", десерты "Завтрак космонавта" и "Медовик а-ля Амур", коктейли "Оленье молоко" и "Ежик Пао", Амурчай и многое другое."В качестве подарка для области мы предложили идею по проведению Амурской чайной церемонии, а также подготовили необходимую основу для того, чтобы в регионе могли запатентовать бренд "Амурский чай", - рассказал Леонид Гелибтерман. - Кроме того, команда "Гастроэкмпа" разработала два варианта меню ланч-боксов для туристов: мясной и рыбный".Меню ломает стереотипыВ областном Агентстве гостеприимства считают, что новое амурское меню ломает стереотипы о гастрономии региона.Дарья Улько, первый заместитель директора агентства, отметила, что задача заключалась в том, чтобы представить Амурскую область не как периферию с китайским влиянием, а как самостоятельный гастрономический регион с собственной культурой, историей и вкусом. По ее словам, это удалось: новый образ области оказался многогранным, живым и самостоятельным.Участники дегустации высоко оценили представленные блюда и выразили желание поделиться этим опытом с близкими. Вскоре это станет возможно: технологические карты всех позиций из "Амурского меню" до конца лета передадут в заведения общественного питания по всему региону.
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В Благовещенске именитые шеф-повара разработали авторское меню региона

В Благовещенске на "Гастрокэмпе" лучшие повара создали меню из местных продуктов

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской областиГастрокэмп Амур 2025
Гастрокэмп Амур 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской области
Гастрокэмп Амур 2025
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В Благовещенске в рамках интернационального проекта "Гастрокэмп Амур 2025" представили созданное международной командой именитых поваров меню. Оно должно стать визитной карточкой региона.

Красодневы, саранки и ягель

Команда проекта провела дегустацию разработанных авторских блюд из локальных продуктов.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской областиГастрокэмп Амур 2025
Гастрокэмп Амур 2025 - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской области
Гастрокэмп Амур 2025
В "Амурское меню" вошли 40 позиций, включая холодные и горячие закуски, а также основные блюда, десерты и напитки.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской областиУчастники "Гастрокэмпа Амур 2025" за приготовлением блюд
Участники Гастрокэмпа Амур 2025 за приготовлением блюд - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской области
Участники "Гастрокэмпа Амур 2025" за приготовлением блюд
В рецепты включены только продукты, производимые в регионе: рыба, мясо и молоко, масло и мука, соя и пшеница, гречка, овощи и другие.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской областиГастрокэмп Амур 2025
Гастрокэмп Амур 2025 - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской области
Гастрокэмп Амур 2025
Также использованы дикоросы: красодневы из Благовещенского района, известные амурчанам как саранки, курильский чай из Ботанического сада и ягель, который за ночь до мероприятия доставили из эвенкийского села Усть-Уркима: чтобы повара применяли олений мох в блюдах, посылка проехала больше тысячи километров.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской области"Гастрокэмп Амур 2025". Дегустация блюд
Гастрокэмп Амур 2025. Дегустация блюд - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской области
"Гастрокэмп Амур 2025". Дегустация блюд
В официальной дегустации "Амурского меню" приняли участие около 60 гостей. Это представители областного правительства, владельцы ресторанов, руководители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, туроператоры и журналисты. Именно им предстоит популяризировать новые блюда, поставлять для них ингредиенты, внедрять новинки в меню заведений общепита, рассказывать о местной кухне туристам.

"Оленье молоко" и "Медовик а-ля Амур"

Инициаторы проекта - министерство внешних связей и туризма и Агентство гостеприимства Амурской области.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской областиЛеонид Гелибтерман с участниками "Гастрокэмпа Амур 2025"
Леонид Гелибтерман с участниками Гастрокэмпа Амур 2025 - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской области
Леонид Гелибтерман с участниками "Гастрокэмпа Амур 2025"
В интернациональную команду "Гастрокэмпа" под руководством президента Международного эногастрономического центра Леонида Гелибтермана вошли 12 шеф-поваров, кондитеров и миксологов из Москвы, Донецка, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска и Индии.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской области"Гастрокэмп Амур 2025". Повара используют разные способы приготовления продуктов
Гастрокэмп Амур 2025. Повара используют разные способы приготовления продуктов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской области
"Гастрокэмп Амур 2025". Повара используют разные способы приготовления продуктов
Перед тем, как приступить к разработке меню, они посетили предприятия Амурской области. Среди них - агрохолдинг "Серышевский", пасека в Благовещенском округе, "Сыроварня Агриппины".
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской области"Гастрокэмп Амур 2025"
Гастрокэмп Амур 2025 - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской области
"Гастрокэмп Амур 2025"
Затем несколько суток напряженной работы на базе колледжа сервиса и торговли – и на свет появилось "Амурское меню". В него вошли, к примеру, суп "Рамен по-амурски", блюдо из свинины "ДжаГДЫШ", закуски "Бутоны красоднева в индийском кляре" и "Пате по-соловьевски", десерты "Завтрак космонавта" и "Медовик а-ля Амур", коктейли "Оленье молоко" и "Ежик Пао", Амурчай и многое другое.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской областиДегустация блюда из "Амурского меню"
Дегустация блюда из Амурского меню - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской области
Дегустация блюда из "Амурского меню"
"В качестве подарка для области мы предложили идею по проведению Амурской чайной церемонии, а также подготовили необходимую основу для того, чтобы в регионе могли запатентовать бренд "Амурский чай", - рассказал Леонид Гелибтерман. - Кроме того, команда "Гастроэкмпа" разработала два варианта меню ланч-боксов для туристов: мясной и рыбный".

Меню ломает стереотипы

В областном Агентстве гостеприимства считают, что новое амурское меню ломает стереотипы о гастрономии региона.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской областиБлюдо из "Амурского меню"
Блюдо из Амурского меню - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской области
Блюдо из "Амурского меню"
Дарья Улько, первый заместитель директора агентства, отметила, что задача заключалась в том, чтобы представить Амурскую область не как периферию с китайским влиянием, а как самостоятельный гастрономический регион с собственной культурой, историей и вкусом.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской области"Гастрокэмп Амур 2025". Напитки из местных трав
Гастрокэмп Амур 2025. Напитки из местных трав - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской области
"Гастрокэмп Амур 2025". Напитки из местных трав
По ее словам, это удалось: новый образ области оказался многогранным, живым и самостоятельным.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской областиГастрокэмп Амур 2025
Гастрокэмп Амур 2025 - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Гастрокэмп Амур 2025" и Агентством гостеприимства Амурской области
Гастрокэмп Амур 2025
Участники дегустации высоко оценили представленные блюда и выразили желание поделиться этим опытом с близкими. Вскоре это станет возможно: технологические карты всех позиций из "Амурского меню" до конца лета передадут в заведения общественного питания по всему региону.
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