https://ria.ru/20250722/aeroporty-2030718169.html

Аэропорты Москвы и Петербурга с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов

Аэропорты Москвы и Петербурга с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов - РИА Новости, 22.07.2025

Аэропорты Москвы и Петербурга с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов

Московские аэропорты и петербургская авиагавань "Пулково" с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов, на запасные аэродромы ушли 169 воздушных судов, сообщил Минтранс... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T20:01:00+03:00

2025-07-22T20:01:00+03:00

2025-07-22T20:39:00+03:00

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пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Московские аэропорты и петербургская авиагавань "Пулково" с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов, на запасные аэродромы ушли 169 воздушных судов, сообщил Минтранс РФ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания. "В период с 19 июля до 08.00 мск 22 июля в аэропортах московского региона, а также в "Пулково" суммарно отменены 517 рейсов, на запасные аэродромы направлены 169 воздушных судов. Ситуация затронула 75 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении Минтранса. Министерство добавило, что за указанный период были оформлены свыше 16 тысяч вынужденных возвратов билетов, выданы более 109 тысяч ваучеров на напитки и свыше 58 тысяч ваучеров на питание, в гостиницах размещены 16 тысяч человек.Во вторник министр транспорта Андрей Никитин провел совещание по вопросу соблюдения прав пассажиров в период ограничений на использование воздушного пространства и задержек рейсов в аэропортах московского региона и "Пулково". Участие в совещании приняли руководители Росавиации, Ространснадзора, ОАО "РЖД", аэропортов и авиакомпаний. Глава Минтранса отметил проведенную работу по стабилизации ситуации в аэропортах и слаженность всех участников в принятии оперативных решений.Представители авиакомпаний и аэропортов рассказали о работе в прошедшие выходные, а также доложили о мерах, принимаемых для обеспечения приемлемых условий для пассажиров. Руководитель Ространснадзора Виктор Гулин заявил, что системных случаев нарушения прав пассажиров не зафиксировали, отдельные поступающие жалобы разбираются в индивидуальном порядке."Безопасность перелетов всегда будет для нас приоритетом, при этом важно обеспечить нормальные условия для пассажиров, вынужденных ожидать вылета в зданиях аэропортов", - подчеркнул Никитин.

https://ria.ru/20250720/reys-2030261566.html

https://ria.ru/20250721/samolet-2030505780.html

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россия, пулково (аэропорт), москва, санкт-петербург, происшествия