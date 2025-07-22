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Аэропорты Москвы и Петербурга с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов - РИА Новости, 22.07.2025
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20:01 22.07.2025 (обновлено: 20:39 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/aeroporty-2030718169.html
Аэропорты Москвы и Петербурга с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов
Аэропорты Москвы и Петербурга с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов - РИА Новости, 22.07.2025
Аэропорты Москвы и Петербурга с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов
Московские аэропорты и петербургская авиагавань "Пулково" с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов, на запасные аэродромы ушли 169 воздушных судов, сообщил Минтранс... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T20:01:00+03:00
2025-07-22T20:39:00+03:00
россия
пулково (аэропорт)
москва
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Московские аэропорты и петербургская авиагавань "Пулково" с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов, на запасные аэродромы ушли 169 воздушных судов, сообщил Минтранс РФ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания. "В период с 19 июля до 08.00 мск 22 июля в аэропортах московского региона, а также в "Пулково" суммарно отменены 517 рейсов, на запасные аэродромы направлены 169 воздушных судов. Ситуация затронула 75 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении Минтранса. Министерство добавило, что за указанный период были оформлены свыше 16 тысяч вынужденных возвратов билетов, выданы более 109 тысяч ваучеров на напитки и свыше 58 тысяч ваучеров на питание, в гостиницах размещены 16 тысяч человек.Во вторник министр транспорта Андрей Никитин провел совещание по вопросу соблюдения прав пассажиров в период ограничений на использование воздушного пространства и задержек рейсов в аэропортах московского региона и "Пулково". Участие в совещании приняли руководители Росавиации, Ространснадзора, ОАО "РЖД", аэропортов и авиакомпаний. Глава Минтранса отметил проведенную работу по стабилизации ситуации в аэропортах и слаженность всех участников в принятии оперативных решений.Представители авиакомпаний и аэропортов рассказали о работе в прошедшие выходные, а также доложили о мерах, принимаемых для обеспечения приемлемых условий для пассажиров. Руководитель Ространснадзора Виктор Гулин заявил, что системных случаев нарушения прав пассажиров не зафиксировали, отдельные поступающие жалобы разбираются в индивидуальном порядке."Безопасность перелетов всегда будет для нас приоритетом, при этом важно обеспечить нормальные условия для пассажиров, вынужденных ожидать вылета в зданиях аэропортов", - подчеркнул Никитин.
https://ria.ru/20250720/reys-2030261566.html
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россия, пулково (аэропорт), москва, санкт-петербург, происшествия
Россия, Пулково (аэропорт), Москва, Санкт-Петербург, Происшествия
Аэропорты Москвы и Петербурга с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов

Минтранс: московские аэропорты и "Пулково" с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Московские аэропорты и петербургская авиагавань "Пулково" с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов, на запасные аэродромы ушли 169 воздушных судов, сообщил Минтранс РФ.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
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"В период с 19 июля до 08.00 мск 22 июля в аэропортах московского региона, а также в "Пулково" суммарно отменены 517 рейсов, на запасные аэродромы направлены 169 воздушных судов. Ситуация затронула 75 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении Минтранса.
Министерство добавило, что за указанный период были оформлены свыше 16 тысяч вынужденных возвратов билетов, выданы более 109 тысяч ваучеров на напитки и свыше 58 тысяч ваучеров на питание, в гостиницах размещены 16 тысяч человек.
Во вторник министр транспорта Андрей Никитин провел совещание по вопросу соблюдения прав пассажиров в период ограничений на использование воздушного пространства и задержек рейсов в аэропортах московского региона и "Пулково". Участие в совещании приняли руководители Росавиации, Ространснадзора, ОАО "РЖД", аэропортов и авиакомпаний. Глава Минтранса отметил проведенную работу по стабилизации ситуации в аэропортах и слаженность всех участников в принятии оперативных решений.
Представители авиакомпаний и аэропортов рассказали о работе в прошедшие выходные, а также доложили о мерах, принимаемых для обеспечения приемлемых условий для пассажиров. Руководитель Ространснадзора Виктор Гулин заявил, что системных случаев нарушения прав пассажиров не зафиксировали, отдельные поступающие жалобы разбираются в индивидуальном порядке.
"Безопасность перелетов всегда будет для нас приоритетом, при этом важно обеспечить нормальные условия для пассажиров, вынужденных ожидать вылета в зданиях аэропортов", - подчеркнул Никитин.
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