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На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским - РИА Новости, 21.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 21.07.2025 (обновлено: 18:22 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030348462.html
На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским
На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским - РИА Новости, 21.07.2025
На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским
Зеленский сталкивается с серьезным давлением и на поле боя, и на внутреннем фронте. На прошлой неделе он произвел перестановки в правительстве, понимая, что ему РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:13:00+03:00
2025-07-21T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Положение ВСУ на фронте ухудшает ситуацию для Владимира Зеленского, пишет Financial Times."Зеленский сталкивается с серьезным давлением и на поле боя, и на внутреннем фронте. На прошлой неделе он произвел перестановки в правительстве, понимая, что ему необходимо каким-то образом укрепить устойчивость своей страны, чтобы она могла выдержать длительную войну", — говорится в публикации. В прошлый четверг Рада проголосовала за состав нового правительства. Дениса Шмыгаля, отправленного в отставку с поста премьера, назначили министром обороны Украины. Новым главой кабинета министров стала Юлия Свириденко.Согласно опубликованному депутатом Ярославом Железняком списку, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сохранил свой пост и стал первым вице-премьером. Новым вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной, назначенной Зеленским уполномоченной по развитию отношений с США, стал Тарас Качка, занимавший кресло замминистра экономики.Бывший глава Министерства энергетики Герман Галущенко назначен министром юстиции. Министром энергетики стала Светлана Гринчук. Первый заместитель министра финансов Денис Улютин возглавил Министерство социальной политики. Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев возглавил Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.Свои должности сохранили министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр ветеранов Наталья Калмыкова, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовой, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр финансов Сергей Марченко.
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030343619.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским

FT: Зеленский столкнулся с давлением на фронте и внутри страны

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Положение ВСУ на фронте ухудшает ситуацию для Владимира Зеленского, пишет Financial Times.

"Зеленский сталкивается с серьезным давлением и на поле боя, и на внутреннем фронте. На прошлой неделе он произвел перестановки в правительстве, понимая, что ему необходимо каким-то образом укрепить устойчивость своей страны, чтобы она могла выдержать длительную войну", — говорится в публикации.
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В прошлый четверг Рада проголосовала за состав нового правительства. Дениса Шмыгаля, отправленного в отставку с поста премьера, назначили министром обороны Украины. Новым главой кабинета министров стала Юлия Свириденко.
Согласно опубликованному депутатом Ярославом Железняком списку, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сохранил свой пост и стал первым вице-премьером. Новым вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной, назначенной Зеленским уполномоченной по развитию отношений с США, стал Тарас Качка, занимавший кресло замминистра экономики.
Бывший глава Министерства энергетики Герман Галущенко назначен министром юстиции. Министром энергетики стала Светлана Гринчук. Первый заместитель министра финансов Денис Улютин возглавил Министерство социальной политики. Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев возглавил Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Свои должности сохранили министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр ветеранов Наталья Калмыкова, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовой, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр финансов Сергей Марченко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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