Рейтинг@Mail.ru
В Кремле допустили возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 21.07.2025 (обновлено: 13:18 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/vstrecha-2030398194.html
В Кремле допустили возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае
В Кремле допустили возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае - РИА Новости, 21.07.2025
В Кремле допустили возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае
В Кремле не исключают, что вопрос о целесообразности проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Китае может быть... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:17:00+03:00
2025-07-21T13:18:00+03:00
китай
сша
в мире
россия
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле не исключают, что вопрос о целесообразности проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Китае может быть поднят, если последний тоже будет там, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В июне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином."Если так случится, что он (Трамп - ред.) тоже там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250721/vstrecha-2030383680.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Китай, США, В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле допустили возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае

Песков: вопрос о встрече Путина и Трампа в Китае может быть поднят

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле не исключают, что вопрос о целесообразности проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Китае может быть поднят, если последний тоже будет там, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В июне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Если так случится, что он (Трамп - ред.) тоже там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
МИД Китая пока не подтвердил возможную встречу Си Цзиньпина и Трампа
Вчера, 12:11
 
КитайСШАВ миреРоссияВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала