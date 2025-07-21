https://ria.ru/20250721/vstrecha-2030398194.html

В Кремле допустили возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае

В Кремле допустили возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае - РИА Новости, 21.07.2025

В Кремле допустили возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае

В Кремле не исключают, что вопрос о целесообразности проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Китае может быть... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:17:00+03:00

2025-07-21T13:17:00+03:00

2025-07-21T13:18:00+03:00

китай

сша

в мире

россия

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле не исключают, что вопрос о целесообразности проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Китае может быть поднят, если последний тоже будет там, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В июне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином."Если так случится, что он (Трамп - ред.) тоже там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250721/vstrecha-2030383680.html

китай

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков