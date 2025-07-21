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В Кремле допустили возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае
В Кремле допустили возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае - РИА Новости, 21.07.2025
В Кремле допустили возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае
В Кремле не исключают, что вопрос о целесообразности проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Китае может быть... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:17:00+03:00
2025-07-21T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле не исключают, что вопрос о целесообразности проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Китае может быть поднят, если последний тоже будет там, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В июне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином."Если так случится, что он (Трамп - ред.) тоже там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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китай, сша, в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Китай, США, В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле допустили возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае
Песков: вопрос о встрече Путина и Трампа в Китае может быть поднят