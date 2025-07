https://ria.ru/20250721/ultimatum-2030283119.html

Недолго чепчики бросали: радостный хор после "ультиматума Трампа" стих

Недолго чепчики бросали: радостный хор после "ультиматума Трампа" стих - РИА Новости, 21.07.2025

Недолго чепчики бросали: радостный хор после "ультиматума Трампа" стих

Западные аналитики, пишущие о России и Украине, все больше напоминают детей малых с их резкой сменой эмоций и киданием из крайности в крайность. Особенно...

Западные аналитики, пишущие о России и Украине, все больше напоминают детей малых с их резкой сменой эмоций и киданием из крайности в крайность. Особенно наглядно это было продемонстрировано на минувшей неделе, которая прошла под знаком "ультиматума Трампа". Было забавно наблюдать, как громогласные крики "Ура!" и боевые кличи русофобов буквально на глазах сменились сначала вопросами "Ура ли?", а затем преобразовались в унылый скепсис: "Украину бросили, предали, забыли". И все это — в течение одной недели!Действительно, на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп на встрече с подобострастным генсеком НАТО Марком Рютте торжественно выдвинул требования по мирному урегулированию на Украине, западные газеты разразились радостным возбуждением. Любимая газета Белого дома New York Post вышла с большим портретом нашего президента и броским заголовком: "Сокрушить Влада!" (на Западе никак не могут понять, что Владимир и Влад — это разные имена). Газета воодушевленно сообщала: "Сытый по горло Трамп предоставит больше оружия Украине. Он дает Путину 50-дневный дедлайн: мир или экономические руины".Всего через два дня та же самая газета вышла с редакционной колонкой под заголовком: "Пятидесятидневная пауза Трампа в отношении России унесет еще больше жизней и не даст никаких результатов". Газета пишет: "По иронии судьбы пятидесятидневный льготный период дает России стимул усилить кровопролитие и захватить как можно большую часть Украины до истечения срока".Подчеркиваем: это одна и та же газета пишет об одном и том же событии с интервалом всего в два дня! Ничего с момента встречи Трампа и Рютте не изменилось. Просто редакция, первоначально возбудившаяся от слова "ультиматум", решила задуматься над содержанием самих требований своего кумира и вдруг поняла: что-то пошло не так.Примерно так и освещался "ультиматум Трампа" в западных СМИ на протяжении всей недели. Еще в понедельник — вторник основные аналитики рассуждали, что же стоит за "резким разворотом" (U-turn) Трампа в отношении Украины и "почему он имеет значение". The Economist преподнес это так: "Разворот Трампа в отношении России крайне циничен — и приветствуется". В среду — четверг стали появляться осторожные статьи под заголовками типа "Разворот Трампа в отношении Украины менее значимый, чем он кажется". А в конце недели начались привычные рассуждения экспертов о том, что реакция Трампа "недостаточно жесткая", чтобы принудить Россию к перемирию на условиях Украины. Ведущий же европейский кремленолог Марк Галеотти даже признался своей аудитории: в России "все согласны с тем, что это блеф, причем не очень правдоподобный".Исключение составляют некоторые убежденные русофобы, чья убежденность наверняка монетизируется ими в Киеве. Так, первым свой энтузиазм проявил бывший премьер Британии Борис Джонсон, по чьей вине на Украине до сих пор продолжаются бои. Он сразу же после "ультиматума" радостно объявил: "Здорово, что Дональд Трамп усиливает натиск на Путина!" А в конце недели, когда во всех СМИ уже начался скулеж в стиле "Все пропало!", Джонсон издал колонку в Daily Mail, которую озаглавил: "Почему Трамп РЕАЛЬНО поворачивается против Путина, а Украина теперь снова может мечтать о победе". Как видите, он даже выделил слово "реально". Сам-то он не раз писал, что Трамп и так на стороне Украины, но вот теперь-то эта сторона стала "реальностью".Что не помешало тому же Джонсону, отвечая на вопросы газеты The Sunday Telegraph, опять-таки поплакаться по поводу того, что в Британии в последнее время "пропал интерес к Украине". И действительно, мы наблюдаем парадоксальное изменение в освещении событий в этой стране, на что обратил внимание и штатный немецкий пропагандист-русофоб Юлиан Репке. Он заметил, что на фоне радостного шума и начальной эйфории по поводу "ультиматума" на Западе вдруг совершенно пропал интерес к тому, что происходит на фронте. "В то время как российские войска в некоторых местах продвигаются на расстояние до четырех километров в день и уничтожают в среднем около двух десятков украинских транспортных средств в сутки, я задаюсь вопросом, почему это катастрофическое развитие событий не подвергается серьезному и критическому осмыслению ни в Берлине, ни в Киеве", — резонно удивляется немец, не находя ответов на свои вопросы.Причем одновременно с исчезновением фронтовых сводок западные СМИ вдруг заполнили статьи, в которых прямо или косвенно говорится о необходимости сменить киевский режим. Семнадцатого июля ведущие британские СМИ внезапно вышли с заголовками: "Украинцы теряют веру в Зеленского" (The Spectator) и "Владимир Зеленский обвинен в сползании к авторитаризму после антикоррупционных рейдов" (Financial Times). А на следующий день Пулитцеровский лауреат Сеймур Херш, известный добытчик инсайдерской информации в американских правительственных кругах, со ссылкой на эти самые круги сообщил: "Вашингтон хочет, чтобы президент Украины покинул свой пост". Причем он намекнул даже на возможность силового устранения лидера киевского режима, впавшего в немилость. Вот вам и "резкий разворот в отношении Украины"! Вот вам и многократные "ура", звучавшие в первые часы после этого "разворота"!В итоге ведущий эксперт итальянской газеты Corriere della Sera Джузеппе Сарчина, пытаясь проанализировать стратегию Трампа по Украине, пришел к выводу: "Давайте посмотрим правде в глаза: за шесть месяцев ученые, аналитики и наблюдатели не смогли дать ни единого верного ответа о Дональде Трампе и его соратниках. <…> Судьба Украины остается неопределенной. Трамп не дает никому, включая Зеленского, никаких ориентиров или гарантий. <…> Возможно, нам стоит смириться с этим, отложить в сторону сценарии и прогнозные модели и просто день за днем следить за тем, что на самом деле делает Белый дом".Что ж, это самый дельный совет для многочисленных западных аналитиков и кремленологов, ни разу верно не просчитавших ни действий Путина, ни действий Трампа. Правда, в таком случае рано или поздно возникнет вопрос: а зачем нужны эти многочисленные аналитики и кремленологи?

