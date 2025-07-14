https://ria.ru/20250714/tramp-2029086407.html

Трамп выдвинул ультиматум по Украине

Трамп выдвинул ультиматум по Украине - РИА Новости, 14.07.2025

Трамп выдвинул ультиматум по Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте выдвинул ультиматум по урегулированию на Украине и объявил о новых поставках оружия... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:19:00+03:00

2025-07-14T18:19:00+03:00

2025-07-14T19:10:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте выдвинул ультиматум по урегулированию на Украине и объявил о новых поставках оружия киевскому режиму. Ключевые заявления — в материале РИА Новости."Жесткие" пошлины"Мы введем очень жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение (по урегулированию на Украине. — Прим. ред.) — тарифы на уровне примерно 100 процентов, их можно назвать вторичными тарифами", — сказал он.Передача оружия Киеву

https://ria.ru/20250714/tramp-2029075523.html

https://ria.ru/20250710/tramp-2028254449.html

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Трамп о недовольстве Россией Трамп о недовольстве Россией 2025-07-14T18:19 true PT1M05S

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украина, дональд трамп, сша, россия