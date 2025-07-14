Трамп выдвинул ультиматум по Украине
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте выдвинул ультиматум по урегулированию на Украине и объявил о новых поставках оружия киевскому режиму. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
"Жесткие" пошлины
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"Мы введем очень жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение (по урегулированию на Украине. — Прим. ред.) — тарифы на уровне примерно 100 процентов, их можно назвать вторичными тарифами", — сказал он.
Как уточнило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом, Трамп введет торговые пошлины в 100 процентов против России, а также вторичные санкции для покупающих ее нефть стран.
- Введение пошлин не потребует одобрения Конгресса.
- Белый дом не уверен в необходимости законопроекта о санкциях против Москвы, который находится на рассмотрении в американском сенате.
- Трамп "очень недоволен" Россией.
- Сделку по Украине стоило заключить "еще давно", но вместо этого она "все еще остается в стадии обсуждения".
- Вашингтон по-прежнему заинтересован в установлении прочного мира на Украине.
- Белый дом надеется, что ситуация не дойдет до введения пошлин.
- Трамп заявил, что часто разговаривает с Путиным, эти беседы "всегда очень приятны".
- Россия имеет "невероятный потенциал", в том числе с точки зрения торговли.
Передача оружия Киеву
- США и ЕС достигли договоренности о поставках американского оружия Киеву, расходы лягут на Европу.
- Координацией передачи вооружений будут заниматься НАТО и постпред Штатов при альянсе Уитакер.
- Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
- Некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а США восполнят их арсеналы новыми комплексами.
- Достигнутая с Европой сделка по поставкам оружия Киеву "дает шанс" на заключение мира на Украине.