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Трамп выдвинул ультиматум по Украине - РИА Новости, 14.07.2025
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18:19 14.07.2025 (обновлено: 19:10 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/tramp-2029086407.html
Трамп выдвинул ультиматум по Украине
Трамп выдвинул ультиматум по Украине - РИА Новости, 14.07.2025
Трамп выдвинул ультиматум по Украине
Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте выдвинул ультиматум по урегулированию на Украине и объявил о новых поставках оружия... РИА Новости, 14.07.2025
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украина
дональд трамп
сша
россия
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте выдвинул ультиматум по урегулированию на Украине и объявил о новых поставках оружия киевскому режиму. Ключевые заявления — в материале РИА Новости."Жесткие" пошлины&quot;Мы введем очень жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение (по урегулированию на Украине. — Прим. ред.) — тарифы на уровне примерно 100 процентов, их можно назвать вторичными тарифами&quot;, — сказал он.Передача оружия Киеву
https://ria.ru/20250714/tramp-2029075523.html
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Трамп о недовольстве Россией
Трамп о недовольстве Россией
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украина, дональд трамп, сша, россия
Украина, Дональд Трамп, США, Россия

Трамп выдвинул ультиматум по Украине

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте выдвинул ультиматум по урегулированию на Украине и объявил о новых поставках оружия киевскому режиму. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

"Жесткие" пошлины

«

"Мы введем очень жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение (по урегулированию на Украине. — Прим. ред.) — тарифы на уровне примерно 100 процентов, их можно назвать вторичными тарифами", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
На Западе выступили с предупреждением Трампу после его угроз в адрес России
Вчера, 17:32

Как уточнило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом, Трамп введет торговые пошлины в 100 процентов против России, а также вторичные санкции для покупающих ее нефть стран.

  • Введение пошлин не потребует одобрения Конгресса.
  • Белый дом не уверен в необходимости законопроекта о санкциях против Москвы, который находится на рассмотрении в американском сенате.
  • Трамп "очень недоволен" Россией.
  • Сделку по Украине стоило заключить "еще давно", но вместо этого она "все еще остается в стадии обсуждения".
  • Вашингтон по-прежнему заинтересован в установлении прочного мира на Украине.
  • Белый дом надеется, что ситуация не дойдет до введения пошлин.
  • Трамп заявил, что часто разговаривает с Путиным, эти беседы "всегда очень приятны".
  • Россия имеет "невероятный потенциал", в том числе с точки зрения торговли.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
СМИ: Трамп решил применить "секретное оружие" против России
10 июля, 02:03

Передача оружия Киеву

  • США и ЕС достигли договоренности о поставках американского оружия Киеву, расходы лягут на Европу.
  • Координацией передачи вооружений будут заниматься НАТО и постпред Штатов при альянсе Уитакер.
  • Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
  • Некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а США восполнят их арсеналы новыми комплексами.
  • Достигнутая с Европой сделка по поставкам оружия Киеву "дает шанс" на заключение мира на Украине.
Запуск ракеты JASSM-ER с истребителя F-16 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Офис Трампа обсуждает отправку Киеву крылатых ракет JASSM, пишут СМИ
Вчера, 15:51
 
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