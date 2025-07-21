https://ria.ru/20250721/sammit-2030334602.html

Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят Китай для участия в саммите

Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят Китай для участия в саммите - РИА Новости, 21.07.2025

Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят Китай для участия в саммите

Председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 июля посетят Китай для участия в саммите КНР-ЕС и... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T05:51:00+03:00

2025-07-21T05:51:00+03:00

2025-07-21T05:51:00+03:00

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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 июля посетят Китай для участия в саммите КНР-ЕС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, заявили в понедельник в министерстве иностранных дел Китая. "По согласованию между Китаем и ЕС, председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетят Китай 24 июля", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет отдельную встречу с Коштой и фон дер Ляйен. "Премьер Госсовета КНР Ли Цян совместно с двумя председателями из Евросоюза проведет 25-й саммит Китай-ЕС", - указано в заявлении.

https://ria.ru/20250721/kitaj-2030334151.html

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