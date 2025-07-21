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Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят Китай для участия в саммите - РИА Новости, 21.07.2025
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05:51 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/sammit-2030334602.html
Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят Китай для участия в саммите
Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят Китай для участия в саммите - РИА Новости, 21.07.2025
Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят Китай для участия в саммите
Председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 июля посетят Китай для участия в саммите КНР-ЕС и... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T05:51:00+03:00
2025-07-21T05:51:00+03:00
в мире
китай
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
си цзиньпин
евросоюз
европейский совет
евросовет
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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 июля посетят Китай для участия в саммите КНР-ЕС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, заявили в понедельник в министерстве иностранных дел Китая. "По согласованию между Китаем и ЕС, председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетят Китай 24 июля", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет отдельную встречу с Коштой и фон дер Ляйен. "Премьер Госсовета КНР Ли Цян совместно с двумя председателями из Евросоюза проведет 25-й саммит Китай-ЕС", - указано в заявлении.
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в мире, китай, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, си цзиньпин, евросоюз, европейский совет, евросовет
В мире, Китай, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Си Цзиньпин, Евросоюз, Европейский совет, Евросовет
Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят Китай для участия в саммите

МИД Китая: главы Евросовета и Еврокомиссии посетят КНР 24 июля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 июля посетят Китай для участия в саммите КНР-ЕС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, заявили в понедельник в министерстве иностранных дел Китая.
"По согласованию между Китаем и ЕС, председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетят Китай 24 июля", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет отдельную встречу с Коштой и фон дер Ляйен.
"Премьер Госсовета КНР Ли Цян совместно с двумя председателями из Евросоюза проведет 25-й саммит Китай-ЕС", - указано в заявлении.
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В миреКитайУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаСи ЦзиньпинЕвросоюзЕвропейский советЕвросовет
 
 
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