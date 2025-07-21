https://ria.ru/20250721/sammit-2030334602.html
Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят Китай для участия в саммите
Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят Китай для участия в саммите - РИА Новости, 21.07.2025
Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят Китай для участия в саммите
Председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 июля посетят Китай для участия в саммите КНР-ЕС и... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T05:51:00+03:00
2025-07-21T05:51:00+03:00
2025-07-21T05:51:00+03:00
в мире
китай
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
си цзиньпин
евросоюз
европейский совет
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b858cfe3cb10e53adc2d8117d191d47b.jpg
ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 июля посетят Китай для участия в саммите КНР-ЕС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, заявили в понедельник в министерстве иностранных дел Китая. "По согласованию между Китаем и ЕС, председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетят Китай 24 июля", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет отдельную встречу с Коштой и фон дер Ляйен. "Премьер Госсовета КНР Ли Цян совместно с двумя председателями из Евросоюза проведет 25-й саммит Китай-ЕС", - указано в заявлении.
https://ria.ru/20250721/kitaj-2030334151.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_322eedffccb04a4969adcedc94b5e31a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, си цзиньпин, евросоюз, европейский совет, евросовет
В мире, Китай, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Си Цзиньпин, Евросоюз, Европейский совет, Евросовет
Главы Евросовета и Еврокомиссии посетят Китай для участия в саммите
МИД Китая: главы Евросовета и Еврокомиссии посетят КНР 24 июля