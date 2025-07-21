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В ОЭС Северо-Запада и Бурятии поставили летние максимумы энергопотребления

В ОЭС Северо-Запада и Бурятии поставили летние максимумы энергопотребления - РИА Новости, 21.07.2025

В ОЭС Северо-Запада и Бурятии поставили летние максимумы энергопотребления

В объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада, а также в отдельных системах Бурятии и Дагестана на прошлой неделе были поставлены новые летние максимумы... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:14:00+03:00

2025-07-21T17:14:00+03:00

2025-07-21T17:14:00+03:00

республика бурятия

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россия

со еэс

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада, а также в отдельных системах Бурятии и Дагестана на прошлой неделе были поставлены новые летние максимумы энергопотребления, сообщили в Системном операторе Единой энергосистемы (СО ЕЭС). "По оперативным данным Системного оператора, на минувшей неделе с 14 по 20 июля 2025 года новые максимальные величины потребления электрической мощности в период экстремально-высоких температур (ПЭВТ) достигнуты в Объединенной энергосистеме Северо-Запада и региональных энергосистемах Бурятии и Дагестана", - сказано в сообщении. В ОЭС Северо-Запада рекорд составил 10 961 МВт. Энергосистема располагается на территории 10 субъектов Северо-Западного Федерального округа РФ: города Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа. В Бурятии новый максимум был достигнут на уровне 737 МВт, в Дагестане - на уровне 1 306 МВт. Основными причинами роста потребления мощности стало увеличение потребления энергии населением, мелкомоторной нагрузки, а также потребления ряда крупных потребителей в условиях установившейся на большей части России жаркой погоды, добавили в СО ЕЭС.

https://ria.ru/20250521/elektroenergiya-2018153462.html

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республика бурятия, республика дагестан, россия, со еэс, общество