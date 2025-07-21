https://ria.ru/20250721/putin-2030397794.html

Путин готовится к поездке в Китай, заявили в Кремле

Путин готовится к поездке в Китай, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.07.2025

Путин готовится к поездке в Китай, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин готовится к поездке в Китай, об аналогичных планах президента США Дональда Трампа Москва не слышала, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:15:00+03:00

2025-07-21T13:15:00+03:00

2025-07-21T13:15:00+03:00

китай

пекин

россия

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

шос

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к поездке в Китай, об аналогичных планах президента США Дональда Трампа Москва не слышала, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В июне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. "Вы знаете, что мы готовимся к поездке в Пекин, наш президент готовится к этой поездке. Она действительно есть в графике у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже собирается туда, в Пекин", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность встречи в Пекине Путина и Трампа.

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китай

пекин

россия

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китай, пекин, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, шос