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Путин готовится к поездке в Китай, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.07.2025
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13:15 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/putin-2030397794.html
Путин готовится к поездке в Китай, заявили в Кремле
Путин готовится к поездке в Китай, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.07.2025
Путин готовится к поездке в Китай, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин готовится к поездке в Китай, об аналогичных планах президента США Дональда Трампа Москва не слышала, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:15:00+03:00
2025-07-21T13:15:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к поездке в Китай, об аналогичных планах президента США Дональда Трампа Москва не слышала, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В июне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. "Вы знаете, что мы готовимся к поездке в Пекин, наш президент готовится к этой поездке. Она действительно есть в графике у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже собирается туда, в Пекин", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность встречи в Пекине Путина и Трампа.
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китай, пекин, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, шос
Китай, Пекин, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ШОС
Путин готовится к поездке в Китай, заявили в Кремле

Песков: Путин готовится к поездке в КНР, о планах Трампа посетить РФ не слышали

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпинь
Владимир Путин и Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и Си Цзиньпинь . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к поездке в Китай, об аналогичных планах президента США Дональда Трампа Москва не слышала, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В июне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Вы знаете, что мы готовимся к поездке в Пекин, наш президент готовится к этой поездке. Она действительно есть в графике у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже собирается туда, в Пекин", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность встречи в Пекине Путина и Трампа.
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КитайПекинРоссияВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковШОС
 
 
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