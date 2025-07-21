https://ria.ru/20250721/peskov-2030399540.html

Песков прокомментировал расследование крушения самолета AZAL

Песков прокомментировал расследование крушения самолета AZAL - РИА Новости, 21.07.2025

Песков прокомментировал расследование крушения самолета AZAL

Москва ждет итогов следственных действий, которые идут по делу о крушении самолета AZAL, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:25:00+03:00

2025-07-21T13:25:00+03:00

2025-07-21T13:25:00+03:00

дмитрий песков

ильхам алиев

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

азербайджан

баку

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва ждет итогов следственных действий, которые идут по делу о крушении самолета AZAL, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау. "Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение - в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20250219/aviakatastrofa-2000223374.html

https://ria.ru/20250124/aktau-1995278094.html

азербайджан

баку

россия

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дмитрий песков, ильхам алиев, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азербайджан, баку, россия