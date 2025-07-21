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Песков прокомментировал расследование крушения самолета AZAL - РИА Новости, 21.07.2025
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13:25 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/peskov-2030399540.html
Песков прокомментировал расследование крушения самолета AZAL
Песков прокомментировал расследование крушения самолета AZAL - РИА Новости, 21.07.2025
Песков прокомментировал расследование крушения самолета AZAL
Москва ждет итогов следственных действий, которые идут по делу о крушении самолета AZAL, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:25:00+03:00
2025-07-21T13:25:00+03:00
дмитрий песков
ильхам алиев
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
азербайджан
баку
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва ждет итогов следственных действий, которые идут по делу о крушении самолета AZAL, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау. "Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение - в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20250219/aviakatastrofa-2000223374.html
https://ria.ru/20250124/aktau-1995278094.html
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дмитрий песков, ильхам алиев, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азербайджан, баку, россия
Дмитрий Песков, Ильхам Алиев, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Азербайджан, Баку, Россия
Песков прокомментировал расследование крушения самолета AZAL

Песков: Москва ждет итогов расследования по делу о крушении самолета AZAL

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва ждет итогов следственных действий, которые идут по делу о крушении самолета AZAL, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Минтранс Казахстана рассказал о расследовании крушения лайнера AZAL
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"Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение - в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала
24 января, 10:58
 
Дмитрий ПесковИльхам АлиевВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АзербайджанБакуРоссия
 
 
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