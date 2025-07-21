https://ria.ru/20250721/peresdacha-2030340461.html

Анзор Музаев: пересдача одного из предметов ЕГЭ востребована у выпускников

Анзор Музаев: пересдача одного из предметов ЕГЭ востребована у выпускников - РИА Новости, 21.07.2025

Анзор Музаев: пересдача одного из предметов ЕГЭ востребована у выпускников

В России по инициативе президента Владимира Путина второй год подряд проходит пересдача Единого государственного экзамена по новым правилам: у выпускников школ... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:00:00+03:00

2025-07-21T12:00:00+03:00

2025-07-21T12:36:00+03:00

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В России по инициативе президента Владимира Путина второй год подряд проходит пересдача Единого государственного экзамена по новым правилам: у выпускников школ есть возможность сразу пересдать один из предметов ЕГЭ без ожидания в один год. О ходе написания экзамена и его главных показателях рассказал в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Беседовала Алиса Осипова.– Анзор Ахмедович, второй раз уже в России проходит пересдача ЕГЭ по одному из предметов. Как в этом году все было организовано? C какими трудностями столкнулись организаторы и выпускники школ?– Учитывая, что данная норма введена в прошлом году, и в этом году никаких изменений в процедуру не внесено, трудностей с организацией и проведением пересдач не возникало. Вместе с тем, как и прошлом году, пришлось приложить максимально усилий, чтобы обработать на региональном и федеральном уровнях результаты экзаменационных работ резервных дней так, чтобы у участников ЕГЭ было время оценить свои силы и принять решение о целесообразности пересдавать и какой предмет пересдавать.Мы все понимаем, что расписание не может быть растянуто, так как, с одной стороны, конец учебного года, с другой стороны, сроки приемной кампании. Мы справились. Дополнительные дни ЕГЭ прошли 3 и 4 июля 2025 года. Сроки подачи заявлений на пересдачу – до 30 июня (на 3 число – ред.) и до 1 июля (на 4 число – ред.). Результаты пересдач выданы в регионы 11 июля. Таким образом, выпускники получили результаты в сроки, позволяющие своевременно подать документы в вузы до окончания приемной кампании.– Ранее вы сообщили, что на пересдачу ЕГЭ было подано свыше 144,4 тысячи заявлений. Сколько участников в итоге написали экзамен?– Это были предварительные цифры. По факту в дополнительных днях (сдачи ЕГЭ – ред.) приняли участие 135 496 человек, что на порядка 30,5 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о востребованности предоставленной возможности пересдать один предмет. Наибольшее количество участников дополнительных дней ЕГЭ – в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.– Сколько выпускников школ смогли повысить свой балл, а сколько, наоборот, его понизили?– В этом году больше всего участников пересдавали ЕГЭ по обществознанию (34 656 человек), информатике (23 628 человек), русскому языку (18 241 человек), математике профильной (18 228 человек) и химии (10 701 человек). Более 77% участников ЕГЭ – свыше 104 тысяч – улучшили свои баллы, что на 4% больше, чем в прошлом году. У 9,2% – свыше 12 тысяч – участников результаты остались прежними. У остальных участников баллы снизились, из них больше половины это те, кто не преодолел минимальный порог и в предыдущие периоды.– Сколько человек благодаря пересдаче получили 100 баллов?– В целом, в результате пересдач число 100-балльников увеличилось на 233 человека, при этом наибольшее количество получивших максимальный результат отмечается по профильной математике (80 человек) и литературе (56 человек).– О чем говорит рост желающих пересдать один из предметов ЕГЭ?– И рост желающих, и результаты пересдач говорят о том, что данная норма работает в пользу выпускника. Что касается ребят, которые ухудшили свой результат, мы два года говорим о том, что эти пересдачи не для еще одной попытки сдать ЕГЭ. Пересдачи предусмотрены на особые случаи, когда в основные дни у участника что-то пошло не так, при этом он уверен, что способен на большее. Нужно принимать осознанное решение: пересдавать или нет.– Планируется ли как-то модернизировать ход и структуру пересдачи?– Учитывая положительную динамику по итогам анализа результатов пересдач и отсутствие вот уже два года каких-то проблем при организационно-технологической схеме пересдач, по состоянию на сегодня не планируется внесение каких-либо изменений. Вместе с тем мы ежегодно собираем предложения по совершенствованию процедур ЕГЭ в целом. В этом году мы до 15 августа ждем предложений на электронную почту ege2025@obrnadzor.gov.ru. Конструктивные предложения будут рассмотрены, обсуждены с профессиональным сообществом и при необходимости учтены.– Как вы оцениваете просьбу не аннулировать первый результат ЕГЭ и дать школьнику возможность по итогу пересдачи выбрать лучший балл? Также, например, есть идея увеличить количество предметов для пересдачи.– Полагаем нецелесообразно вводить такие нормы. Результаты ЕГЭ – это результаты вступительных испытаний в вузы. Расписанием предусмотрены досрочный и дополнительный периоды. В каждом из периодов есть резервные дни, когда выпускники могут пересдать один из неудовлетворительных результатов по обязательному учебному предмету для получения аттестата.Увеличение количества пересдаваемых предметов будет, по сути, еще одним периодом внутри экзаменационной кампании. Выбор лучшего результата повлечет за собой участие в пересдаче "на всякий случай". А основной замысел пересдачи заключается в предоставлении возможности школьникам пересдать в случае, если в основной день сдачи экзамена произошли какие-то непредвиденные обстоятельства, которые помешали участнику продемонстрировать свои знания в полной мере.– С учетом того, как все прошло, можете ли вы подтвердить, что в следующих учебных годах право пересдачи сохранится у школьников?– Право пересдать ЕГЭ по любому предмету останется у выпускников следующих лет, ведь данная возможность появилась в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

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https://ria.ru/20250719/ege-2030095797.html

https://ria.ru/20250710/ege-2028377460.html

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