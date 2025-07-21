https://ria.ru/20250721/mishustin-2030333697.html

Мишустин прилетел в Благовещенск в рамках ежегодной поездки

Мишустин прилетел в Благовещенск в рамках ежегодной поездки - РИА Новости, 21.07.2025

Мишустин прилетел в Благовещенск в рамках ежегодной поездки

Глава правительства России Михаил Мишустин прилетел в Амурскую область, с этого региона начинается рабочая поездка премьера в Дальневосточный федеральный округ. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T05:25:00+03:00

2025-07-21T05:25:00+03:00

2025-07-21T07:08:00+03:00

политика

благовещенск

амурская область

россия

михаил мишустин

василий орлов (губернатор)

андрей никитин (политик)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин прилетел в Амурскую область, с этого региона начинается рабочая поездка премьера в Дальневосточный федеральный округ. Глава кабмина в понедельник в Благовещенске осмотрит строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Кроме того, премьер ознакомится с работой автомобильного пункта пропуска "Кани-Курган" - одного из ключевых погранпереходов на российско-китайской границе, а также осмотрит таможенно-логистический терминал "Каникурган". Помимо этого, Мишустин в Благовещенске посетит один из социально-культурных объектов и проведет отдельную встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Вместе с главой кабмина в регионе будут работать министр транспорта РФ Андрей Никитин и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Мишустин каждый год посещает регионы Дальнего Востока и Сибири с рабочей поездкой. Приамурье на этот раз стало первой точкой в рамках такого традиционного турне. После Благовещенска премьер-министр отправится в Читу, где проведет совещание о развитии экспорта зерна и посетит Забайкальский краевой перинатальный центр. Также в графике премьера будет беседа с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

https://ria.ru/20250720/rossiya-2030290672.html

благовещенск

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политика, благовещенск, амурская область, россия, михаил мишустин, василий орлов (губернатор), андрей никитин (политик)