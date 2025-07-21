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Мишустин прилетел в Благовещенск в рамках ежегодной поездки - РИА Новости, 21.07.2025
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05:25 21.07.2025 (обновлено: 07:08 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/mishustin-2030333697.html
Мишустин прилетел в Благовещенск в рамках ежегодной поездки
Мишустин прилетел в Благовещенск в рамках ежегодной поездки - РИА Новости, 21.07.2025
Мишустин прилетел в Благовещенск в рамках ежегодной поездки
Глава правительства России Михаил Мишустин прилетел в Амурскую область, с этого региона начинается рабочая поездка премьера в Дальневосточный федеральный округ. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T05:25:00+03:00
2025-07-21T07:08:00+03:00
политика
благовещенск
амурская область
россия
михаил мишустин
василий орлов (губернатор)
андрей никитин (политик)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин прилетел в Амурскую область, с этого региона начинается рабочая поездка премьера в Дальневосточный федеральный округ. Глава кабмина в понедельник в Благовещенске осмотрит строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Кроме того, премьер ознакомится с работой автомобильного пункта пропуска "Кани-Курган" - одного из ключевых погранпереходов на российско-китайской границе, а также осмотрит таможенно-логистический терминал "Каникурган". Помимо этого, Мишустин в Благовещенске посетит один из социально-культурных объектов и проведет отдельную встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Вместе с главой кабмина в регионе будут работать министр транспорта РФ Андрей Никитин и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Мишустин каждый год посещает регионы Дальнего Востока и Сибири с рабочей поездкой. Приамурье на этот раз стало первой точкой в рамках такого традиционного турне. После Благовещенска премьер-министр отправится в Читу, где проведет совещание о развитии экспорта зерна и посетит Забайкальский краевой перинатальный центр. Также в графике премьера будет беседа с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.
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политика, благовещенск, амурская область, россия, михаил мишустин, василий орлов (губернатор), андрей никитин (политик)
Политика, Благовещенск, Амурская область, Россия, Михаил Мишустин, Василий Орлов (губернатор), Андрей Никитин (политик)
Мишустин прилетел в Благовещенск в рамках ежегодной поездки

Мишустин начал ежегодную поездку в ДФО с посещения Благовещенска

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ
Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин прилетел в Амурскую область, с этого региона начинается рабочая поездка премьера в Дальневосточный федеральный округ.
Глава кабмина в понедельник в Благовещенске осмотрит строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Кроме того, премьер ознакомится с работой автомобильного пункта пропуска "Кани-Курган" - одного из ключевых погранпереходов на российско-китайской границе, а также осмотрит таможенно-логистический терминал "Каникурган".
Помимо этого, Мишустин в Благовещенске посетит один из социально-культурных объектов и проведет отдельную встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Вместе с главой кабмина в регионе будут работать министр транспорта РФ Андрей Никитин и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Мишустин каждый год посещает регионы Дальнего Востока и Сибири с рабочей поездкой. Приамурье на этот раз стало первой точкой в рамках такого традиционного турне. После Благовещенска премьер-министр отправится в Читу, где проведет совещание о развитии экспорта зерна и посетит Забайкальский краевой перинатальный центр. Также в графике премьера будет беседа с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Мишустин посетит Благовещенск и Читу
20 июля, 18:04
 
ПолитикаБлаговещенскАмурская областьРоссияМихаил МишустинВасилий Орлов (губернатор)Андрей Никитин (политик)
 
 
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