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В Ленобласти ребенок выпал из коляски между перроном и вагоном электрички - РИА Новости, 21.07.2025
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00:57 21.07.2025 (обновлено: 03:41 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/lenoblast-2030322190.html
В Ленобласти ребенок выпал из коляски между перроном и вагоном электрички
В Ленобласти ребенок выпал из коляски между перроном и вагоном электрички - РИА Новости, 21.07.2025
В Ленобласти ребенок выпал из коляски между перроном и вагоном электрички
Ребенок выпал из коляски и оказался между перроном и вагоном при посадке пассажиров в электричку на железнодорожной станции в Ленинградской области, он... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T00:57:00+03:00
2025-07-21T03:41:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Ребенок выпал из коляски и оказался между перроном и вагоном при посадке пассажиров в электричку на железнодорожной станции в Ленинградской области, он доставлен в больницу, где в тяжелом состоянии помещен в реанимацию, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Вечером 20 июля 2025 года поступило сообщение о том, что на станции Саблино Ленинградской области при посадке в вагон электропоезда по направлению следования в город Санкт-Петербург выпал из коляски между перроном и вагоном поезда малолетний. Мальчик доставлен в больницу, где в тяжелом состоянии помещен в реанимацию", - говорится в сообщении. По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленобласти ребенок выпал из коляски между перроном и вагоном электрички

В Ленобласти ребенок выпал из коляски при посадке в поезд и попал в реанимацию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Ребенок выпал из коляски и оказался между перроном и вагоном при посадке пассажиров в электричку на железнодорожной станции в Ленинградской области, он доставлен в больницу, где в тяжелом состоянии помещен в реанимацию, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Вечером 20 июля 2025 года поступило сообщение о том, что на станции Саблино Ленинградской области при посадке в вагон электропоезда по направлению следования в город Санкт-Петербург выпал из коляски между перроном и вагоном поезда малолетний. Мальчик доставлен в больницу, где в тяжелом состоянии помещен в реанимацию", - говорится в сообщении.
По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Ярославской области мопед сбил троих пешеходов с коляской, есть погибшие
20 июля, 22:26
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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