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В Ленобласти ребенок выпал из коляски между перроном и вагоном электрички
В Ленобласти ребенок выпал из коляски между перроном и вагоном электрички - РИА Новости, 21.07.2025
В Ленобласти ребенок выпал из коляски между перроном и вагоном электрички
Ребенок выпал из коляски и оказался между перроном и вагоном при посадке пассажиров в электричку на железнодорожной станции в Ленинградской области, он... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T00:57:00+03:00
2025-07-21T00:57:00+03:00
2025-07-21T03:41:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Ребенок выпал из коляски и оказался между перроном и вагоном при посадке пассажиров в электричку на железнодорожной станции в Ленинградской области, он доставлен в больницу, где в тяжелом состоянии помещен в реанимацию, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Вечером 20 июля 2025 года поступило сообщение о том, что на станции Саблино Ленинградской области при посадке в вагон электропоезда по направлению следования в город Санкт-Петербург выпал из коляски между перроном и вагоном поезда малолетний. Мальчик доставлен в больницу, где в тяжелом состоянии помещен в реанимацию", - говорится в сообщении. По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, ленинградская область, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленобласти ребенок выпал из коляски между перроном и вагоном электрички
В Ленобласти ребенок выпал из коляски при посадке в поезд и попал в реанимацию