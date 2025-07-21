https://ria.ru/20250721/lenoblast-2030322190.html

В Ленобласти ребенок выпал из коляски между перроном и вагоном электрички

В Ленобласти ребенок выпал из коляски между перроном и вагоном электрички - РИА Новости, 21.07.2025

В Ленобласти ребенок выпал из коляски между перроном и вагоном электрички

Ребенок выпал из коляски и оказался между перроном и вагоном при посадке пассажиров в электричку на железнодорожной станции в Ленинградской области, он... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T00:57:00+03:00

2025-07-21T00:57:00+03:00

2025-07-21T03:41:00+03:00

происшествия

ленинградская область

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Ребенок выпал из коляски и оказался между перроном и вагоном при посадке пассажиров в электричку на железнодорожной станции в Ленинградской области, он доставлен в больницу, где в тяжелом состоянии помещен в реанимацию, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Вечером 20 июля 2025 года поступило сообщение о том, что на станции Саблино Ленинградской области при посадке в вагон электропоезда по направлению следования в город Санкт-Петербург выпал из коляски между перроном и вагоном поезда малолетний. Мальчик доставлен в больницу, где в тяжелом состоянии помещен в реанимацию", - говорится в сообщении. По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250720/chp-2030313609.html

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происшествия, ленинградская область, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)