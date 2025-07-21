https://ria.ru/20250721/krokus-2030478807.html

Суд 4 августа начнет рассмотрение дела о теракте в "Крокусе"

Суд 4 августа начнет рассмотрение дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 21.07.2025

Суд 4 августа начнет рассмотрение дела о теракте в "Крокусе"

Второй западный окружной военный суд 4 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:33:00+03:00

2025-07-21T18:33:00+03:00

2025-07-21T18:47:00+03:00

крокус сити холл

происшествия

россия

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красногорск

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 4 августа приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Рассмотрение по существу назначено на 4 августа, оно пройдет в здании Мосгорсуда", - рассказал собеседник агентства.В понедельник в закрытом режиме прошло предварительное слушание.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.Следственный комитет объявил о завершении расследования дела 23 июня, в нем 19 обвиняемых. По версии СК, теракт совершен в интересах руководства Украины с целью дестабилизировать политическую ситуацию в России, а его участники состояли в ячейках группировки "Вилаят Хорасан", входящей в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство"*.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте - четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также в планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.В начале ноября 2024 года стало известно об аресте еще двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Двое их соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* Запрещенная в России террористическая организация.

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