https://ria.ru/20250721/karapetyan--2030367282.html

Карапетян обвинил Пашиняна в провальной внешней политике

Карапетян обвинил Пашиняна в провальной внешней политике - РИА Новости, 21.07.2025

Карапетян обвинил Пашиняна в провальной внешней политике

Находящийся под арестом предприниматель Самвел Карапетян раскритиковал внешнюю политику премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в пренебрежении... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:55:00+03:00

2025-07-21T10:55:00+03:00

2025-07-21T12:29:00+03:00

самвел карапетян

никол пашинян

азербайджан

россия

армения

в мире

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 21 июл — РИА Новости. Находящийся под арестом предприниматель Самвел Карапетян раскритиковал внешнюю политику премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в пренебрежении национальными интересами Армении. По мнению бизнесмена, Ереван не смог использовать сильные переговорные позиции, которые еще оставались у него после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Бизнесмен уверен, что при правильных переговорах Армения могла бы сохранить Карабах и значительный вес в регионе, а также диктовать условия при подписании мирного договора. "После того как все переговорные позиции были сведены к нулю и Арцах был проигран, они вступили в переговоры с Азербайджаном, по результатам которых Баку получает все, а Армения — ничего", — говорится в заявлении Карапетяна, опубликованном в Telegram-канале совета по его защите. Предприниматель отметил, что армянские власти договорились о демаркации границы, уступили землю, но сами ничего не получили, отказались от международных посредников — Франции, США и России, чтобы вести переговоры с Баку самостоятельно, а потом фактически сделали главным посредником "старшего брата Азербайджана — Турцию". "Нынешним властям "удалось" пренебречь национальными ценностями и уступить противнику все, ожидая взамен неопределенного обещания мира, совершенно ничего не значащего бумажного документа. И все ради выборов, чтобы обмануть народ: мол, видите, я принес мир. <…> Предлагать какой-то "перекресток", который якобы принесет экономическую выгоду Армении, превратить это в желаемый Анкарой "Зангезурский коридор", а Армению поставить на путь вилайетизации", — добавил Карапетян.Бизнесмен упрекнул власти, что они много говорили о братстве с Европой, привлекли европейских наблюдателей для обеспечения безопасности Сюникской области, но фактически нарушили обещания, а теперь пытаются передать американцам Зангезурский коридор. "Я успешно вел бизнес в разных странах мира — Франции, Греции, России, на Кипре, в ОАЭ. И уверяю — таким поведением и репутацией лжеца глава маленькой группировки скоро не только полностью дискредитирует себя, но и нашу родину в глазах мира", — подчеркнул Карапетян.Он считает главной задачей вывести Армению из статуса геополитической жертвы. "Восстановим баланс интересов и приоритетов в регионе. И тогда транзитные пути останутся на суверенной территории Армении, наполняя ее бюджет сотнями миллионов долларов в год, а не бюджет другой, даже дружественной страны", — заключил бизнесмен. Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250702/meropriyatiya-2026757289.html

https://ria.ru/20250702/advokat-2026691915.html

https://ria.ru/20250625/armeniya-2025435604.html

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