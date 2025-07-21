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Карапетян обвинил Пашиняна в провальной внешней политике - РИА Новости, 21.07.2025
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10:55 21.07.2025 (обновлено: 12:29 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/karapetyan--2030367282.html
Карапетян обвинил Пашиняна в провальной внешней политике
Карапетян обвинил Пашиняна в провальной внешней политике - РИА Новости, 21.07.2025
Карапетян обвинил Пашиняна в провальной внешней политике
Находящийся под арестом предприниматель Самвел Карапетян раскритиковал внешнюю политику премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в пренебрежении... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:55:00+03:00
2025-07-21T12:29:00+03:00
самвел карапетян
никол пашинян
азербайджан
россия
армения
в мире
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 21 июл — РИА Новости. Находящийся под арестом предприниматель Самвел Карапетян раскритиковал внешнюю политику премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в пренебрежении национальными интересами Армении. По мнению бизнесмена, Ереван не смог использовать сильные переговорные позиции, которые еще оставались у него после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Бизнесмен уверен, что при правильных переговорах Армения могла бы сохранить Карабах и значительный вес в регионе, а также диктовать условия при подписании мирного договора. "После того как все переговорные позиции были сведены к нулю и Арцах был проигран, они вступили в переговоры с Азербайджаном, по результатам которых Баку получает все, а Армения — ничего", — говорится в заявлении Карапетяна, опубликованном в Telegram-канале совета по его защите. Предприниматель отметил, что армянские власти договорились о демаркации границы, уступили землю, но сами ничего не получили, отказались от международных посредников — Франции, США и России, чтобы вести переговоры с Баку самостоятельно, а потом фактически сделали главным посредником "старшего брата Азербайджана — Турцию". &quot;Нынешним властям &quot;удалось&quot; пренебречь национальными ценностями и уступить противнику все, ожидая взамен неопределенного обещания мира, совершенно ничего не значащего бумажного документа. И все ради выборов, чтобы обмануть народ: мол, видите, я принес мир. &lt;…&gt; Предлагать какой-то &quot;перекресток&quot;, который якобы принесет экономическую выгоду Армении, превратить это в желаемый Анкарой &quot;Зангезурский коридор&quot;, а Армению поставить на путь вилайетизации&quot;, — добавил Карапетян.Бизнесмен упрекнул власти, что они много говорили о братстве с Европой, привлекли европейских наблюдателей для обеспечения безопасности Сюникской области, но фактически нарушили обещания, а теперь пытаются передать американцам Зангезурский коридор. "Я успешно вел бизнес в разных странах мира — Франции, Греции, России, на Кипре, в ОАЭ. И уверяю — таким поведением и репутацией лжеца глава маленькой группировки скоро не только полностью дискредитирует себя, но и нашу родину в глазах мира", — подчеркнул Карапетян.Он считает главной задачей вывести Армению из статуса геополитической жертвы. "Восстановим баланс интересов и приоритетов в регионе. И тогда транзитные пути останутся на суверенной территории Армении, наполняя ее бюджет сотнями миллионов долларов в год, а не бюджет другой, даже дружественной страны", — заключил бизнесмен. Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250702/meropriyatiya-2026757289.html
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самвел карапетян, никол пашинян, азербайджан, россия, армения, в мире, преследование карапетяна в армении
Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Азербайджан, Россия, Армения, В мире, Преследование Карапетяна в Армении
Карапетян обвинил Пашиняна в провальной внешней политике

Предприниматель Самвел Карапетян обвинил Пашиняна в провальной внешней политике

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 июл — РИА Новости. Находящийся под арестом предприниматель Самвел Карапетян раскритиковал внешнюю политику премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в пренебрежении национальными интересами Армении.
По мнению бизнесмена, Ереван не смог использовать сильные переговорные позиции, которые еще оставались у него после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Бизнесмен уверен, что при правильных переговорах Армения могла бы сохранить Карабах и значительный вес в регионе, а также диктовать условия при подписании мирного договора.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Армении объяснили цель следственных действий в офисе компании Карапетяна
2 июля, 15:30
"После того как все переговорные позиции были сведены к нулю и Арцах был проигран, они вступили в переговоры с Азербайджаном, по результатам которых Баку получает все, а Армения — ничего", — говорится в заявлении Карапетяна, опубликованном в Telegram-канале совета по его защите.
Предприниматель отметил, что армянские власти договорились о демаркации границы, уступили землю, но сами ничего не получили, отказались от международных посредников — Франции, США и России, чтобы вести переговоры с Баку самостоятельно, а потом фактически сделали главным посредником "старшего брата Азербайджана — Турцию".
«

"Нынешним властям "удалось" пренебречь национальными ценностями и уступить противнику все, ожидая взамен неопределенного обещания мира, совершенно ничего не значащего бумажного документа. И все ради выборов, чтобы обмануть народ: мол, видите, я принес мир. <…> Предлагать какой-то "перекресток", который якобы принесет экономическую выгоду Армении, превратить это в желаемый Анкарой "Зангезурский коридор", а Армению поставить на путь вилайетизации", — добавил Карапетян.

Бизнесмен упрекнул власти, что они много говорили о братстве с Европой, привлекли европейских наблюдателей для обеспечения безопасности Сюникской области, но фактически нарушили обещания, а теперь пытаются передать американцам Зангезурский коридор.

Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянскую Сюникскую область. В Ереване не согласны с идеей коридора, но готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. На прошлой неделе посол США в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак заявил, что Штаты готовы управлять Зангезурским коридором, чтобы продвинуть переговоры Баку и Еревана.

Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Адвокат назвал дело против Карапетяна правовым абсурдом
2 июля, 11:39
"Я успешно вел бизнес в разных странах мира — Франции, Греции, России, на Кипре, в ОАЭ. И уверяю — таким поведением и репутацией лжеца глава маленькой группировки скоро не только полностью дискредитирует себя, но и нашу родину в глазах мира", — подчеркнул Карапетян.
Он считает главной задачей вывести Армению из статуса геополитической жертвы.
«
"Восстановим баланс интересов и приоритетов в регионе. И тогда транзитные пути останутся на суверенной территории Армении, наполняя ее бюджет сотнями миллионов долларов в год, а не бюджет другой, даже дружественной страны", — заключил бизнесмен.

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
  • Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его позиция возмутила Карапетяна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Самвел Карапетян с женой Этери - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Экс-глава Минюста Армении прокомментировал обвинения в адрес Карапетяна
25 июня, 18:59
 
Самвел КарапетянНикол ПашинянАзербайджанРоссияАрменияВ миреПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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