https://ria.ru/20250721/ipoteka-2030319805.html

Назван регион-лидер по развитию ипотеки

Назван регион-лидер по развитию ипотеки - РИА Новости, 21.07.2025

Назван регион-лидер по развитию ипотеки

Республика Тыва с большим отрывом лидирует в рейтинге регионов России по развитию ипотеки за последние 12 месяцев, в замыкающей тройке – республики Северного... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T00:06:00+03:00

2025-07-21T00:06:00+03:00

2025-07-21T00:06:00+03:00

россия

республика бурятия

республика ингушетия

риа рейтинг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007641447_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_7b1c1ee06b7f3c25f0695b54c64a6fa5.jpg

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Республика Тыва с большим отрывом лидирует в рейтинге регионов России по развитию ипотеки за последние 12 месяцев, в замыкающей тройке – республики Северного Кавказа, при этом во всех регионах наблюдается отрицательная динамика числа ипотечных кредитов, свидетельствует исследование РИА Новости. Снижение темпов кредитованияУжесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и сокращение большинства льготных программ в 2024 году, а также высокая стоимость квадратного метра жилья привели к тому, что развитие российского ипотечного кредитования откатилось на несколько лет назад. В первые пять месяцев 2025 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило почти 272 тысячи против 560 тысяч за аналогичный период 2024 года, то есть на 51% меньше. По данным ЦБ РФ, в денежном выражении объем рынка ипотеки за первые пять месяцев 2025 года составил 1,19 триллиона рублей против 2,06 триллиона годом ранее. В региональном разрезе картина ипотечного кредитования выглядит крайне неравномерно. Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели восьмое ежегодное исследование по удельному уровню выдачи ипотечных кредитов в регионах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2024 года по 1 июня 2025 года) к численности экономически активного населения. В рейтинге также проанализированы и приведены такие показатели, как средний размер кредита, динамика числа ипотечных кредитов, а также доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам. По оценкам РИА Новости, в среднем в России на тысячу человек экономически активного населения за июнь 2024 – май 2025 года было выдано порядка 13,4 ипотечного кредита. Для сравнения, годом ранее на 1000 человек экономически активного населения выдавалось 25,5 ипотечных кредитов, что стало рекордным значением за всю историю развития ипотеки в России. Лидер - ТуваВ текущем рейтинге лидером третий раз подряд становится Тува. Несмотря на сокращение выдачи ипотеки на 77%, республика удерживает лидирующие позиции. За год в среднем 51 человек из тысячи экономически активного населения взял за прошедшие 12 месяцев ипотечный кредит. Это почти в четыре раза больше, чем в среднем по стране, и в 17 раз больше, чем у региона, занявшего последнюю строчку. Вторую строчку в рейтинге занимает Бурятия с результатом 24,1 кредита на 1000 человек экономически активного населения, а Тюменская область переместилась на третью строчку рейтинга. Данный регион является одним из наиболее экономически развитых, показывает хорошую динамику по многим социально-экономическим показателям, в том числе в части строительства. В Тюменской области за прошедшие 12 месяцев число кредитов на тысячу человек, относящихся к экономически активным, составило 23. В лидирующей группе за пределами первой тройки расположились Якутия, Башкирия, Архангельская область, Удмуртия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Алтай и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Объемы выдачи ипотеки выше среднероссийского наблюдаются в 41 регионе, а в 16 регионах – выше среднего уровня как минимум на треть. Если сравнить лидеров и регионы, занявшие последние строчки рейтинга, то разница окажется очень существенной. В среднем первая десятка регионов-лидеров опережает последнюю более чем в 3,5 раза. Столь большая разница определяется как экономическими факторами в регионах, так и развитостью, доступностью и популярностью банковских услуг, поясняют эксперты. Последние пять строчек рейтинга, с заметным отставанием от остальных регионов, занимают Ингушетия, Дагестан, Чечня, Крым и Кабардино-Балкария. Отрицательная динамикаЕсли в начале 2023 года все 85 проанализированных регионов демонстрировали рост, то за два прошедших года все кардинально изменилось, и в текущем 2025 году наблюдается обратная ситуация. В 85 субъектах РФ зафиксировано снижение количества ипотечных кредитов. В среднем по России за первые пять месяцев 2025 года количество выданных ипотечных займов снизилось на 51%. Самая слабая динамика наблюдается в четырех регионах, где число выданных ипотечных кредитов сократилось более чем на 60%. К ним относятся Иркутская область, Дагестан, Чечня и Тува. Помимо перечисленных, еще в 37 регионах темпы снижения выданных кредитов превышают среднероссийский уровень. Наименее всего число выданных кредитов сократилось в четырех регионах РФ, к ним относятся Бурятия (-32,5%), Хабаровский край (-36,7%), Москва (-38%) и Забайкальский край (-39%). Средний ипотечный кредитСамые крупные ипотечные кредиты берут в Москве, что в основном объясняется высокими ценами на недвижимость. Согласно исследованию, в среднем объем одного ипотечного кредита в столице составляет 7,31 миллиона рублей. Также большие кредиты берут в Московской области (5,91 миллиона рублей), Калмыкии (5,8 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (5,52 миллиона рублей) и Сахалинской области (5,17 миллиона рублей). Самые маленькие ипотечные кредиты берут в Ингушетии и Чечне. В этих регионах в среднем сумма кредита составляет чуть больше 1 миллиона рублей. Таким образом, средняя сумма кредита в Москве в 7 раз превышает аналогичный показатель в Чечне и Ингушетии. В целом по России средний ипотечный кредит составляет уже 4,38 миллиона рублей, а шесть лет назад он немногим превышал 2 миллиона рублей, таким образом, средний размер кредита с 2019 года вырос в два раза, что во многом отражает рост стоимости жилья, поясняют эксперты. На фоне активного спроса на ипотечные кредиты в подавляющем большинстве регионов дисциплинированность заемщиков сохраняется на хорошем уровне, но за прошедший год ситуация несколько ухудшилась. Медианное значение просроченной задолженности среди российских регионов составляет 0,62% (против 0,32% годом ранее), а диапазон значений заметно расширился – от 0,18% до 9,58% (против 0,1% – 3,0% годом ранее). Самые дисциплинированные ипотечные заемщики, согласно данным рейтинга, в Ненецком автономном округе, Бурятии и Архангельской области.

https://ria.ru/20250721/ipoteka-2029777728.html

https://ria.ru/20250616/reyting-2023025483.html

https://ria.ru/20250609/benzin-2021685265.html

https://ria.ru/20250526/reyting-2019023803.html

https://ria.ru/20250426/regiony-2013538392.html

https://ria.ru/20250414/reyting-2011057967.html

россия

республика бурятия

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика бурятия, республика ингушетия, риа рейтинг