https://ria.ru/20250721/erdogan-2030511123.html

Эрдоган назвал Зангезурский коридор чрезвычайно важным

Эрдоган назвал Зангезурский коридор чрезвычайно важным - РИА Новости, 21.07.2025

Эрдоган назвал Зангезурский коридор чрезвычайно важным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что Турция, Азербайджан и Армения достигнут консенсуса по Зангезурскому коридору, считает проект... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:24:00+03:00

2025-07-21T13:24:00+03:00

2025-07-21T23:25:00+03:00

в мире

азербайджан

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АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что Турция, Азербайджан и Армения достигнут консенсуса по Зангезурскому коридору, считает проект "чрезвычайно важным". Если Армения и дальше будет блокировать процесс, связанный с Зангезурским коридором, то ее шансы стать транзитной страной приближаются к нулю, заявил ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Зангезурский коридор принесет пользу не только Азербайджану, Армении и Турции, но и другим странам региона. Мы также рассматриваем эту линию как чрезвычайно важный вопрос с точки зрения ее геоэкономического измерения. Действительно, эта линия соединит географические регионы за пределами нашего региона и оживит торговлю. Мы надеемся, что эта линия станет символом примирения, а не источником разногласий. Таким образом, регион станет зоной процветания, где преобладает сотрудничество. Я верю, что мы, как страны региона, сможем решить этот вопрос на основе консенсуса. Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает большое значение Зангезуру. Он хочет как можно скорее подготовить линию и использовать ее как для Азербайджана, так и для региона. Я верю, что мы вместе решим эту проблему", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.

https://ria.ru/20250705/turtsiya-2027363473.html

азербайджан

армения

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в мире, азербайджан, армения, турция, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров