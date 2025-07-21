https://ria.ru/20250721/dtp-2030434320.html

Глава Дагестана рассказал о состоянии пострадавших в ДТП детей

Глава Дагестана рассказал о состоянии пострадавших в ДТП детей - РИА Новости, 21.07.2025

Глава Дагестана рассказал о состоянии пострадавших в ДТП детей

Одна девочка находится в реанимации после ДТП с "УАЗом" в Дагестане, в результате которого пострадали 18 детей, остальные пострадавшие в стабильном состоянии,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:04:00+03:00

2025-07-21T16:04:00+03:00

2025-07-21T16:04:00+03:00

происшествия

республика дагестан

гунибский район

россия

сергей меликов

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Одна девочка находится в реанимации после ДТП с "УАЗом" в Дагестане, в результате которого пострадали 18 детей, остальные пострадавшие в стабильном состоянии, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. В субботу на автодороге в районе села Салта Гунибского района Дагестана перевернулся грузовик "УАЗ-3303". В минздраве республики сообщали, что пострадал 21 человек, в том числе 18 детей. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). "Одна девочка после операции в реанимации, у всех остальных стабильное состояние. Большая часть детей отделалась ушибами и ссадинами. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасибо нашим медикам за оперативные и слаженные действия, вчера 14 пострадавших госпитализировали бортом санавиации в Детскую республиканскую клиническую больницу", – написал Меликов. Он попросил правоохранительные органы тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего. Глава республики подчеркнул, что виновные понесут всю ответственность в рамках закона. "Посмотрел видео, которое попало на камеры, и в очередной раз удивился человеческой безответственности! Кто додумался отвезти детей в горы на этом "уазике", где нет даже мест сидеть? Судя по скорости, с которой автомобиль влетел в поворот, об условиях перевозки детей и их безопасности никто не думал! Еще немного и машина улетела бы в обрыв!" – отметил руководитель республики.

https://ria.ru/20250721/dtp-2030415345.html

республика дагестан

гунибский район

россия

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происшествия, республика дагестан, гунибский район, россия, сергей меликов, ульяновский автомобильный завод (уаз)