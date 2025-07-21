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В Кремле ответили на планы Алиева подать иски в суды из-за авиакрушения - РИА Новости, 21.07.2025
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13:21 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/azerbaydzhan-2030398993.html
В Кремле ответили на планы Алиева подать иски в суды из-за авиакрушения
В Кремле ответили на планы Алиева подать иски в суды из-за авиакрушения - РИА Новости, 21.07.2025
В Кремле ответили на планы Алиева подать иски в суды из-за авиакрушения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о планах подать иски в международные суды в связи с... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:21:00+03:00
2025-07-21T13:21:00+03:00
в мире
россия
азербайджан
баку
дмитрий песков
ильхам алиев
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о планах подать иски в международные суды в связи с крушением самолёта авиакомпании AZAL, заявил, что если Баку примет такое решение, то это - их право. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта авиакомпании AZAL в Актау. "Если Азербайджан примет такое решение - в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут", - сказал Песков журналистам, , отвечая на вопрос о том, каковы будут ответные действия Москвы. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.
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в мире, россия, азербайджан, баку, дмитрий песков, ильхам алиев, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Азербайджан, Баку, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кремле ответили на планы Алиева подать иски в суды из-за авиакрушения

Песков: если Азербайджан решит подать иски в международные суды, это их право

© Фото : МЧС Республики КазахстанМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : МЧС Республики Казахстан
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о планах подать иски в международные суды в связи с крушением самолёта авиакомпании AZAL, заявил, что если Баку примет такое решение, то это - их право.
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта авиакомпании AZAL в Актау.
"Если Азербайджан примет такое решение - в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут", - сказал Песков журналистам, , отвечая на вопрос о том, каковы будут ответные действия Москвы.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Баку выразили протест послу России из-за расследования крушения самолета
2 июля, 17:40
 
В миреРоссияАзербайджанБакуДмитрий ПесковИльхам АлиевВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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